Manchester City: L’incroyable volume de maillots vendus au nom de Haaland

Elring Haaland ne stimule pas Manchester City que sur le terrain. Le merchandising profite aussi de son aura.

En seulement neuf mois, Erling Haaland a marqué de son empreinte toute l’Angleterre. Sur les terrains d’abord, puisqu’en inscrivant 36 buts en 35 matchs de championnat, l’attaquant de Manchester City est devenu le meilleur buteur de l’histoire de la Premier League sur une saison. En dehors du rectangle vert ensuite, car, à l’occasion de la sortie du nouveau maillot des Citizens pour la saison 2023-2024, le 19 mai dernier, une tunique des SkyBlues floquée au nom du buteur norvégien se vendait toutes les 12 secondes.

Un maillot de Manchester City floqué Haaland vendu toutes les 12 secondes

Un maillot vendu toutes les 12 secondes, il s’agit évidemment d’un record. En effet, ce jour-là, Manchester City a connu un nombre de ventes en l’espace de 24 heures que le club n’avait jamais connu dans toute son histoire, comme le rapporte le Daily Mail. Conscients de la puissance marketing du buteur norvégien, les Citizens ont décidé de mettre en avant leur atout offensif numéro un dans la campagne publicitaire dévoilant la prochaine tunique que les hommes de Pep Guardiola porteront la saison prochaine.

Manchester City a vendu moins d’un million de maillots en 2022

En 2022, Manchester City était le 10ème club européen ayant vendu le plus de maillots, avec 950 000 tuniques écoulées à travers le monde, loin derrière le numéro un, Manchester United et ses 3,22 millions de maillots vendus. L’attaquant norvégien, qui attire les marques et dont la notoriété ne cesse de croître, sera peut être celui qui permettra à Manchester City d’être champion d’Europe des ventes de maillots. En attendant, le numéro 9 des SkyBlues peut permettre à son club d’être sur le toit du football européen face à l’Inter Milan le 10 juin prochain lors de la finale de la Ligue des Champions.