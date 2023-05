Manchester City dévoile son maillot 2023-2024, hommage aux 20 ans de l’Etihad Stadium

Clin d’oeil à l’écrin des Skyblues pour le maillot domicile 2023-2024 de Manchester City.

Manchester City et Puma célèbrent le 20e anniversaire du déménagement historique du club à l’Etihad Stadium, avec le lancement du nouveau maillot domicile, pour la saison 2023-2024. La tunique rend hommage aux caractéristiques emblématiques du stade tout en s’inspirant de celle porté lors de la première saison disputée à l’Etihad. Les bandes tonales du maillot reflètent l’architecture distinctive de l’écrin mancunien, notamment les quatre tourelles géantes qui ornent l’extérieur du stade. De plus, le code postal du stade est affiché sur la nuque.

Un maillot domicile 2023-2024 qui s’inspire du premier porté par Manchester City à l’Etihad Stadium

Le maillot comprend un col en V blanc qui rend hommage au tout premier maillot porté lors de la saison inaugurale en 2003/04. Cette tenue unique est un hommage à la maison de Manchester City et à tous les moments inoubliables qui s’y sont déroulés. Shaun Wright-Phillips, ambassadeur du club et membre de l’équipe lors de la saison inaugurale à l’Etihad, explique à son sujet : « L’Etihad Stadium joue un rôle important dans l’histoire de Manchester City. Les joueurs et les fans garderont des souvenirs forcément inoubliables de tous ces grands moments que nous avons partagés dans ce stade. C’est fantastique que Puma s’en soit inspiré pour la tenue de match de cette année. »

Une version digitale dans le Metaverse pour la sortie de la nouvelle tunique

Pour accompagner cette sortie, une version virtuelle du maillot domicile sera disponible avec des options de personnalisation pour les joueurs. L’événement sera sur le Metaverse, il comprendra des vêtements digitaux, des fun quests, des séances photos et des apparitions spéciales de certains des plus grands joueurs de City… Ce maillot domicile 2023-2024 de Manchester City sera commercialement disponible à partir du 19 mai.