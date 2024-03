Manchester City: DSquared2 c’est fini, un nouvel habilleur pour les Mancuniens

Manchester City et C.P. Company se sont associés.

Manchester City a conclu un accord avec la marque italienne C.P. Company pour devenir son partenaire mode officiel hors terrain en Ligue des champions. C.P. Company succède ainsi à DSquared2 qui occupait ce rôle depuis huit ans.

C.P. Company va habiller les joueurs de Manchester City

Fondée par Massimo Osti, la marque transalpine est déjà ancrée dans la culture streetwear de Manchester et on la retrouve régulièrement portée par l’entraîneur Pep Guardiola depuis son arrivée au club en 2016. Plus largement, C.P. Company est une référence dans la culture footballistique depuis la fin des années 1970, et la marque a récemment accru sa présence dans ce milieu en collaborant avec des joueurs comme Eddie Nketiah, Destiny Udogie ou Marco Reus.

Ce nouveau partenariat débutera lors de la saison 2024/25.