Losc: TV, billetterie, sponsors, les détails d’une saison 2022 à 22 M€ de bénéfices

Remarquable retournement de situation du Losc, passé d’une saison largement déficitaire, à une autre tout autant bénéficiaire.

Résumer la situation comptable du Losc, à la façon d’un compte rendu sportif, revient à saluer et souligner le remarquable revirement de situation. Appelons cela, une « remontada financière », opérée entre les exercices 2020-21 et 2021-22. Sur cette période, le club nordiste est passé d’une situation déficitaire de 23,251 millions d’euros net en 2021, à 22,007 millions d’euros net de bénéfices, au 30 juin 2022 dernier, d’après les comptes sociaux de la franchise, que Sportune a consulté.

Le LOSC est passé de 23 M€ de pertes à plus de 22 M€ de bénéfices

Trois choses expliquent principalement, ce soudain basculement d’entreprise. Il y a d’abord l’augmentation des revenus tirés de l’opérationnel, de presque 100% sur un an. Cela est dû à la participation du Losc à la dernière Ligue des champions. Ainsi en 2022, le chiffre d’affaire du club est de 129,209 millions d’euros (contre 64,988 M€ en 2021), dont 90,15 M€ des seuls droits de l’audiovisuel. Le sponsoring rapporte 18,727 M€, la billetterie, 16,875 M€ et le merchandising, 2,677 millions. Le reste provient des autres produits, pour un peu moins du million d’euros.

Recettes augmentées, résultats du mercato et baisse des salaires expliquent ces résultats

Deuxième facteur explicatif que les bénéfices tirés du marché des transferts. Au bilan de la saison 2021-2022 dernière est fait état d’un résultat exceptionnel positif, de 54,062 millions d’euros. Enfin, la masse salariale chargée du collectif professionnel a diminué de pratiquement 10%, de 84,861 millions, en 2021, à 76,667 millions, au terme du précédent exercice. Son collectif d’athlètes et d’encadrants professionnels mis à part, le Losc comptait 164 collaborateurs fin juin dernier, dont 24 sont des cadres, 34 des agents de maîtrise et techniciens et 101 des employés.