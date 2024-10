LOSC-Real Madrid: Revenus, dépenses, salaires, sponsors… Le comparatif business

Ce n’est nul autre que le club le plus titré de l’histoire de la compétition qui se dresse face au Losc en Ligue des champions.

Comment mieux mesurer l’exploit que doit accomplir le LOSC, ce mercredi soir contre le Real Madrid, qu’en comparant les indicateurs business propres aux deux clubs. Parce que la différence y est abyssale, entre une équipe forte de l’histoire du football français et une autre qui l’est tout autant, mais à l’échelle du monde.

C’est le grand écart business entre le Real Madrid et LOSC

L’un dispute sa neuvième Ligue des champions, l’autre l’a gagné quinze fois. Le Real gagne plus de sept fois et demi plus d’argent que son opposant nordiste, les Merengue compte 408,4 millions de followers cumulés sur les principaux réseaux sociaux du web, c’est-à-dire soixante-quinze fois plus que les Dogues (5,4 millions). Et le collectif de Kylian Mbappé est valorisé cinq fois plus cher sur le marché des transferts, que celui de son petit frère Ethan.

Quelle différence entre les deux équipes sur le rectangle vert ?

Ce grand écart économique et populaire, le LOSC devra le combler ce mercredi soir sur le rectangle vert. Avec l’avantage d’évoluer à domicile et dans un stade Pierre-Mauroy forcément plus remplit que les 81% de taux d’occupation sur l’ensemble de la saison dernière, tel qu’indiqué par la Ligue de football professionnel.