L’OL confirme les discussions avec les partenaires sociaux et reçoit l’aide sa maison mère

Action-réaction de l’OL qui répond aux révélations de l’AFP, sur la possibilité d’un plan de départs volontaires au club.

En réaction – forcément rapide pour un club coté en bourse -, aux révélations de l’AFP sur la possible tenue d’un plan de départs volontaires de salariés, l’Olympique Lyonnais a communiqué ce lundi en fin de journée, pour détailler longuement la situation qui est la sienne. Après un préambule pointant les succès notamment sportifs du club, notamment le retour en Ligue Europa, l’OL assume sa stratégie dispendieuse sur le dernier marché des transferts, qui n’a pas été suivie du même effet dans le sens des départs, « principalement en raison de la décision de certains joueurs de rester à l’Olympique Lyonnais », est-il précisé.

Un apport de 40 M€ de la maison-mère pour faire face aux défis de l’OL

Rappelant également toutes les cessions d’actifs en cours, notamment la participation à hauteur de 45% du capital de Crystal Palace et après, OL Vallée Arena et OL Reign, puis soulignant la volonté d’introduire la maison mère à la bourse de New York d’ici la fin de l’année, le communique précise deux choses majeures en cet instant, et à la suite des informations révélées : d’une part que Eagle Football Holdings, va soutenir à hauteur de 40 millions d’euros sa filiale Eagle Football Group, et d’une autre, que des discussions vont effectivement être menées avec les partenaires sociaux, en vue d’un possible plan de départs volontaires.

Selon l’AFP, il serait question de 90 salariés sur un effectif à près de 600. Le communiqué précise encore qu’une fois les étapes de cession des parts de Crystal Palace et de l’introduction de la maison-mère Eagle Football Holding sur le New York Stock Exchange, de nouveaux apports financiers devraient être réalisés à destination directe de l’Olympique Lyonnais.