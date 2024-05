Liverpool: Un « spécialiste des coups francs », la curieuse recherche des Reds sur Linkedin

Il n’est pas rare que des clubs sportifs recrutent sur Linkedin mais ce sont d’ordinaire des profils pour l’administratif. Moins le sportif.

Suite au départ de Jürgen Klopp, le Liverpool FC a choisi de confier les rênes de l’équipe première à l’entraîneur néerlandais Arne Slot, en provenance du Feyenoord. Pour l’épauler dans la constitution de son nouveau staff technique, le club a décidé de recourir à une méthode peu conventionnelle : la recherche d’un « spécialiste des coups francs » sur LinkedIn.

Un spécialiste des coups de pied arrêtés pour épauler Slot

L’annonce, publiée sur le compte officiel du club sur le réseau social professionnel, décrit le profil recherché et les exigences requises pour postuler. Le premier critère, éliminatoire, est la possession d’une « licence UEFA A » et la capacité à maximiser les performances de l’équipe dans toutes les situations de coups de pied arrêtés.

Liverpool s’appuie sur Linkedin pour dénicher sa perle rare

Le poste proposé est à « temps plein, 35 heures par semaine », avec un « salaire compétitif » en adéquation avec le temps de travail, l’engagement et l’étendue des tâches. Les congés annuels sont de « 25 jours, plus huit jours fériés, avec la possibilité d’acheter jusqu’à cinq jours supplémentaires », et un régime de retraite contributif est également prévu.

La stratégie sera-t-elle payante pour les Reds ?

Cette initiative insolite témoigne de la volonté du Liverpool FC de s’appuyer sur des compétences spécifiques et de ne négliger aucun aspect du jeu pour améliorer ses performances. L’utilisation de Linkedin comme plateforme de recrutement démontre également l’adaptation du club aux nouvelles tendances du marché du travail.

Reste à savoir si cette stratégie originale permettra aux Reds de dénicher le spécialiste tant recherché et de se hisser au sommet du football anglais et européen.