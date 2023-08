Lionel Messi, une nouvelle Bentley à 250 000€ dans le garage

Lionel Messi a une Bentley Bentayga EWB pour ses déplacements à Miami.

Lionel Messi ne cesse d’attirer l’attention, sur lui non seulement sur les terrains de football, mais aussi dans sa vie quotidienne, depuis qu’il a traversé l’Atlantique pour rejoindre l’Inter Miami. En ce moment, c’est le dernier de ses bolides qui fait parler. Il s’agit d’une Bentley Bentayga EWB, un SUV de luxe qui ne passe pas inaperçu.

Lionel Messi roule en Bentley maintenant qu’il vit à Miami

Dotée d’un moteur V8 biturbo de 4,0 litres, cette bête de puissance développe pas moins de 550 chevaux. Elle peut passer de 0 à 100 kilomètres par heure en seulement 4,5 secondes, et peut atteindre une vitesse de pointe de 290 km/h. L’intérieur de la Bentley Bentayga EWB n’est pas en reste avec des caractéristiques luxueuses répondant aux exigences du joueur de football et de sa famille. Le tableau de bord est un mélange de bois, de fibre de carbone et d’aluminium, accueillant un écran de 10,9 pouces et un système audio de 790 watts avec 12 haut-parleurs.

Une belle anglaise qui complète son garage personnel

Sans savoir s’il l’a acquis, loué ou qu’elle lui a été fournie à son arrivée sur le sol nord-américain, cette belle anglaise dans cette version ne vient se vend à près de 250 000 euros ou plus. Pour Lionel Messi qui gagne plus de 30 millions de dollars par an après taxes, ce n’est l’équivalent que de quelques jours de travail. Ce dernier bolide s’ajoute à ceux que possèdent déjà l’attaquant argentin, mais peut-être n’ont-ils pas fait le voyage jusqu’aux Etats-Unis avec lui.