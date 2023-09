Lionel Messi: Un site pour adultes offre une fortune à son garde du corps

Yassine Chueko est devenu célèbre depuis qu’il veille à la sécurité de Lionel Messi.

Le garde du corps dévoué de Lionel Messi, Yassine Chueko, a reçu une offre des plus inhabituelles d’un site pour adultes, d’une valeur de 25 000 dollars. Chueko a acquis la célébrité grâce à son engagement sans faille pour protéger le vainqueur de la Coupe du Monde. Dans une lettre adressée à Chueko et relayée par The Mirror, My.Club a déclaré qu’il était disposé à lui offrir un rôle, qui l’impliquerait à donner des tutoriels d’autodéfense, à poster des vidéos et des photos de lui-même s’entraînant et en train de faire de la musculation, et à raconter sa vie aux côtés de Messi.

Le garde du corps de Lionel Messi approché par un site d’adultes

La proposition prévoit également que Chueko pourrait prétendre à un salaire pouvant atteindre 50 000 dollars, ainsi que l’opportunité de gagner plus d’argent par d’autres moyens, tels que la vente de contenu, l’exécution de demandes personnalisées ou la fourniture de consultations individuelles par appels vidéo. Chueko a connu une ascension fulgurante ces derniers mois grâce à son travail de protection de Messi, même lorsque l’ancien joueur du FC Barcelone est sur le terrain. Il est devenu célèbre après être intervenu pour empêcher un envahisseur de terrain d’approcher son client en le saisissant par le cou. Il a également été vu gardant un œil attentif sur les événements lors des matchs de Miami, même en patrouillant sur la touche lors d’un match contre Orlando City en août.

Yassine Chueko s’est taillé une solide notoriété en quelques semaines

Pour son job qu’il prend avec beaucoup de coeur, Yassine Chueko revendique un salaire à plus d’une centaine de milliers de dollars. Il n’a pas véritablement besoin d’accepter l’offre de My.Club, mais si celle-ci témoigne quand même de la popularité croissante du « bodygard », qui l’a vu devenir l’un des gardes du corps les plus discutés au monde. Quant à My.Club, l’on ignore si la proposition est authentique ou juste formulée pour le buzz (sûrement les deux), car elle déjà tenté de s’associer aux clubs de l’Inter Milan d’abord, puis de Chelsea plus récemment, pour devenir le sponsor majeur à l’avant de leurs maillots. En vain…