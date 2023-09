Les notes des joueurs du Barça sur EA Sports FC 24

Les premiers cartes des joueurs du Barça sur EA Sports FC 24.

À quelques semaines de la sortie d’EA Sports FC 24, les fuites concernant le jeu se multiplient. Après les notes des joueurs du Paris Saint-Germain, c’est au tour du FC Barcelone d’être mis en avant. Comme prévu, Robert Lewandowski est le joueur le mieux noté de l’effectif barcelonais, avec une note de 90. Le Polonais conserve son titre et reste un incontournable du mode Ultimate Team.

Lewandowki, numéro un du Barça sur EA Sports FC 24

Ter Stegen, qui a réalisé une bonne saison, est le deuxième joueur le mieux coté, avec une note de 89. Il devance De Jong, qui a été légèrement dévalué par EA Sports, avec une note de 87. Parmi les autres joueurs à surveiller, on retrouve Araujo, qui passe de 83 à 86, Koundé, qui gagne un point de moyenne, Gavi, qui passe de 79 à 83, et Balde, qui réalise la plus grosse progression de l’effectif, avec une note de 81, contre 68 dans FIFA 23.

Ter Stegen et De Jong sur le podium des mieux notés

Enfin, João Cancelo, qui devrait rejoindre le Barça cet été, est noté 88, soit 2 points de moins qu’en FIFA 23. Il reste le meilleur latéral droit de la Liga dans le jeu de football virtuel. Ces notes devraient faire plaisir aux supporters du Barça, qui pourront compter sur un effectif de qualité pour briller sur le mode Ultimate Team.