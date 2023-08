PSG: Les leaks des notes des joueurs sur EA Sports FC 24

Images et notes des joueurs du PSG sur EA Sports FC 24 se dévoilent peu à peu.

Il semblerait qu’EA Sports ait peut-être divulgué certaines notes des joueurs d’EA FC 24 dans la récente bande-annonce de plongée en profondeur sur le mode carrière, tel que le rapporte The Mirror, y compris des joueurs de Liverpool, du Paris Saint-Germain, de Newcastle United, de Tottenham et plus encore.

EA FC 24 est le premier volet de la série de jeux EA Sports FC, qui remplace la populaire franchise FIFA d’EA Sports après 30 ans. L’excitation autour du nouveau jeu commence à monter avec la diffusion d’informations sur Ultimate Team, les clubs et le gameplay, mais EA semble avoir révélé plus que des nouvelles sur le mode Carrière dans sa dernière bande-annonce de plongée en profondeur.

Les notes du PSG révélé dans les annonces de EA Sports ?

Dans la perspective de EA FC 24, EA diffuse une poignée de bandes-annonces de plongée en profondeur où les créateurs et les producteurs entrent en détail sur le nouveau jeu. Tout en révélant de nouvelles informations sur les modes managers et joueurs, EA a affiché des notes de joueurs de certains clubs qui différaient de FIFA 23. Habituellement, dans ces bandes-annonces, EA a tendance à utiliser les notes officielles du titre précédent, en l’occurrence FIFA 23. Mais, toutes ces notes étaient différentes, il semble donc que nous connaissions peut-être quelques notes officielles des semaines avant la sortie officielle.

Dans une bande-annonce, auraient notamment été vues les notes de l’équipe de Liverpool et de Bayer Leverkusen ainsi que quelques notes de Newcastle et de Tottenham, et dans les notes de mise en service, une courte vidéo a affiché les notes des joueurs du PSG, dont l’ancien ambassadeur Kylian Mbappé, annoncé comme le meilleur joueur de l’opus.

Les leaks des notes des joueurs du PSG sur EA Sports FC 24

Vitinha = 80

Fabian Ruiz = 81

Danilo Pereira = 81

Nuno Mendes = 82

Presnel Kimpembe = 83

Achraf Hakimi = 84

Milan Škriniar = 86

Keylor Navas = 86

Marco Verratti = 86

Marquinhos = 87

Gianluigi Donnarumma = 87

Kylian Mbappé = 91