EA Sports FC 24: Date de sortie, jaquette, héros, licences, tarifs et toutes les infos à retenir

Erling Haaland joueur ambassadeur de l’opus et le reste des infos à connaître avant la sortie de EA Sports FC 24.

EA Sports FC 24 est sans aucun doute l’une des sorties de jeux les plus attendues de l’année. Ce lancement marquera un tournant dans l’histoire de la série, puisque ce sera la première fois que le jeu sera proposé sans l’accompagnement de FIFA, EA Sports se démarquant ainsi de l’organisme régissant le football. EA Sports FC 24 célèbrera la 30e année de création de jeux vidéo de football par la société, qui a constamment amélioré son offre numérique au fil des années, en ajoutant de nouvelles fonctionnalités et en acquérant de plus en plus de licences.

Cette sortie imminente devrait représenter un sommet élevé en termes d’expérience de jeu que EA Sports a offert jusqu’à présent. Le moteur de jeu pourrait offrir un niveau d’immersion encore jamais vu, et Ultimate Team pourrait présenter une gamme plus large de joueurs que jamais. Il est clair qu’EA cherche à avoir un impact sur le monde du football dans son ensemble avec son jeu. L’initiative FC Futures démontre que cette nouvelle version a pour motivation d’inspirer les gens à jouer au sport dans la vie réelle.

L’entreprise de jeux vidéo a investi des dizaines de millions de livres dans la construction de nouvelles installations pour améliorer le développement des jeunes joueurs en Europe et au-delà. Le fait qu’EA Sports investisse dans le sport même qu’elle émule dans son jeu, indique qu’elle prend une nouvelle direction avec cette prochaine version.

Le nouveau moteur de jeu Hyper Motion V sera également utilisé pour aider l’entraînement et le développement des joueurs dans la vie réelle. Cela suggère certainement qu’EA Sports FC offrira une expérience de jeu encore plus réaliste que ce que proposait la série FIFA.

Quelle est la date de sortie de EAS Sports FC 24

La date de sortie d’EA Sports FC 24 est prévue pour le vendredi 29 septembre 2023. Les joueurs qui précommandent l’Édition Ultime pourront y jouer dès le jeudi 21 septembre 2023, soit une semaine complète en avance.

Quelles sont les stars sur la jaquette du jeu ?

Concernant la couverture du jeu, plus de 30 stars du football, hommes et femmes, du passé et du présent, ont été choisies. On y trouve des icônes qui ont marqué le jeu comme Johan Cruyff et Zinedine Zidane, ainsi que des joueurs actuels de renom tels que Kylian Mbappe et Marcus Rashford. Cette présence équilibrée des femmes et des hommes sur la couverture souligne la volonté d’EA d’intégrer pleinement les femmes dans l’expérience de jeu.

– Johan Cruyff

– Zinedine Zidane

– David Beckham

– Andrea Pirlo

– Rudi Voller

– Ronaldinho

– Juan Roman Riquleme

– Didier Drogba

– Kylian Mbappe

– Buyako Saka

– Marcus Rashford

– Jude Bellingham

– Erling Haaland

– Vinicius Jr

– Marquinhos

– Virgil van Dijk

– Heung-min Son

– Enzo Fernandez

– Alexander Isak

– Federico Chiesa

– Youssoufa Moukoko

– Leah Williamson

– Alex Scott

– Mia Hamm

– Trinity Rodman

– Alexia Putellas

– Sam Kerr

– Alexandra Popp

– Selma Bacha

– Leicy Santos

– Marta

Qui sont les héros de l’édition EA Sports FC 24 ?

EA Sports FC comportera également de nouvelles cartes de héros en hommage à d’anciennes stars du football, et offrira des avantages de construction d’équipe grâce à de solides liens de chimie avec les joueurs de la même nation ou ligue.

La liste des héros déjà confirmés :

– Wesley Sneijder

– Gianluca Vialli

– Bixente Lizarazu

– Carlos Tevez

– Alex Scott

– Nadine Kessler

– Ludovic Giuly

– Tomas Rosicky

– Nwankwo Kanu

– John Arne Riise

– Dimitar Berbatov

– Sonia Bompastor

– Jari Litmanen

– Rui Costa

– Paulo Futre

Quelles sont les ligues de football sous licence de EA Sports FC 24 ?

Le jeu comprendra plus de 19 000 joueurs, 700 équipes et 30 ligues, dont la Ligue des champions de l’UEFA, la Ligue Europa de l’UEFA et la Conférence League de l’UEFA, qui seront présentes dans le mode Carrière et au-delà.

Les ligues masculines :

– Premier League

– La Liga

– Serie A

– Bundesliga

– Ligue 1

– Eredivisie

– Liga Portugal

– English Championship

– English League One

– English League Two

– National League

– Scottish Premier League

– SSE Airtricity League

– Allsvenskan

– Eliteserien

– Austrian Bundesliga

– Süper Lig

– Ekstraklasa

– Belgian Pro League

– Suisse Super League

– Superliga Romania

– 2. Bundesliga

– 3. Liga

– Serie B

– Ligue 2

– Major League Soccer

– A-League

– Superliga Argentina

– Chinese Super League

– K League

– Saudi Pro League

Les cinq grands championnats d’Europe sont sous licence de EA Sports. La ligue roumaine est nouvelle dans cette édition.

Les ligues féminines :

– Women’s Super League

– D1 Arkema

– Liga F

– Frauen-Bundesliga

– National Women’s Soccer League (NWSL)

La Ligue des champions féminines pourrait également figurer dans le jeu.

Combien va coûter le titre EA Sports FC 24 ?

PC:

Edition standard – 59,99£ / 69,99€ / 69,99$

Ultimate Edition – 89,99£ / 99,99€ / 99,99$

Xbox et Playstation:

Edition standard – PS4 / Xbox One 59,99£ / 69,99€ / 69,99$

Edition standard – PS5 / Xbox Series X/S 69,99£ / 79,99€ / 79,99$

Ultimate Edition – Digital Cross-Gen Version 99,99$ / 109,99€ / 109,99$

Date de pré-commande : 13 juillet 2023

Ultimate Edition: avant première le 22 septembre

Avec l’utilisation de la technologie Hyper Motion V, qui repose sur 590 millions de séquences d’images réelles de 11 contre 11, EA Sports promet une expérience de jeu plus réaliste que jamais.

Avec tant de nouveautés prometteuses, les fans du jeu devraient être impatients de découvrir cette nouvelle version et d’en faire l’expérience à partir du 29 septembre 2023.