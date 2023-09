Les Girondins de Bordeaux recrutent Burger King

Burger King rejoint le pool des commanditaires associés aux Girondins de Bordeaux

Les Girondins de Bordeaux et Burger King ont annoncé ce vendredi la signature d’un partenariat pour la saison 2023-2024. La collaboration permettra aux deux marques de renforcer leur visibilité et de toucher un public plus large. Avec ses 14 restaurants répartis dans la région de Gironde, Burger King devient un fournisseur officiel du club de football bordelais.

Buger King devient fournisseur officiel des Girondins de Bordeaux

« Ce nouveau partenariat permet au Club de rentrer encore un peu plus dans le quotidien des bordelais avec une présence du Club dans les restaurants de la Gironde et des activations à l’occasion des matchs mais aussi toute la semaine », précise Thomas Jacquemier, le directeur général du club. « Il démontre également l’intérêt de la marque mondialement connue pour se rapprocher du FC Girondins de Bordeaux et nous accompagner dans notre ambition de monter en Ligue 1 en fin de saison ».

« En 2013, notre marque Burger King faisait son grand retour en France. La même année, le FC Girondins de Bordeaux remportait la Coupe de France », ajoute le responsable de marché Bordeaux de Burger Kin, Hervé Lecouturier. « Pour fêter nos 10 ans communs, les Burger King de la Gironde sont fiers de nouer ce partenariat avec le Club emblématique de la région. Nous avons hâte de voir les supporters marine et blanc dans nos restaurants, et d’être à leurs côtés au stade pour vivre la montée en Ligue 1. Cette saison, Burger King va vous rendre Girondingues ».

De l’apport de visibilité de part et d’autre des deux partenaires

Burger King bénéficiera d’une visibilité importante lors des matchs à domicile du collectif bordelais, notamment sur les panneaux publicitaires et le LED board. Inversement, le club bénéficiera d’une visibilité dans les 14 restaurants de la région, avec la possibilité de gagner des produits dérivés tout au long de la saison. Le partenariat prévoit également une activation digitale avec l’élection du joueur King du mois sur l’application du club. Le salarié Burger King du mois remettra le trophée au joueur élu par les supporters.