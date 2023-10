Les budgets des clubs de la Premier League 2023-2024

Plus riche que jamais la Premier League anglaise cette saison 2023-2024.

Le championnat le plus riche du football international l’est-il toujours avec l’avènement de la Saudi Super League ? Sur les principes économiques fondamentaux propres à la discipline, oui. Cairement. Et toujours de loin sur ses proches voisins et concurrents. Parce qu’il n’est pas dopé artificiellement par des budgets d’état pour compenser sinon des pertes inévitables, au regard des investissements colossaux faits par ailleurs. La Premier League, elle, est structurée. En est-elle d’ailleurs contrainte par le fair-play financier de l’UEFA, qui n’a pas d’existence au Moyen Orient.

La Premier League accentue les écarts sur les voisins d’Europe

De fait, les 800 millions d’euros du budget prévisionnel de Manchester City, reposent sur les classiques leviers du chiffre d’affaires des structures sportives collectives, à savoir les droits TV domestiques et internationaux, les revenus des partenaires commerciaux, ceux du merchandising, les recettes à la billetterie et les autres produits. Sans compter toutes les opérations de trading sur le marché des transferts. Ces budgets de la saison 2023-2024 de la Premier League anglaise sont des estimations, les nôtres à Sportune, basées sur les données de plusieurs sources : Deloitte, The Athletic ou Swiss Ramble, principalement.

Newcastle dans la moyenne des budgets de la saison 2023-2024

Dopés par des droits de l’audiovisuel records, un sponsoring croissant et des stades plein en de nombreux enceintes, les clubs de la Premier League dominent le reste de l’Europe, tout en augmentant chaque saison un peu plus, l’écart avec la concurrence. Deloitte note par exemple que l’ensemble des vingt clubs de l’élite a augmenté de 12%, soit plus de 600 millions d’euros, le chiffre d’affaires cumulé, pour dépasser les 6 milliards d’euros en 2022. A titre de comparaison, il était trois fois moindre en Ligue 1 française, à saison identique.

Manchester City est le club qui gagne le plus d’argent dans le monde du football

Pour cet exercice 2023-2024, les vingt clubs de PL cumulent près de 6,5 milliards d’euros de budgets prévisionnels soit une moyenne par club à près de 325 millions d’euros. Non loin de celui du Newcastle FC, maintenant qu’il est sous gouvernance du PIF, le fonds d’investissement souverains d’Arabie Saoudite. Manchester City était en 2022, le club générant le plus de chiffre d’affaires de l’opérationnel (c’est-à-dire hors mercato), dans tout le monde du football et nul doute qu’il le sera encore en 2023, après son triplé championnat de Premier League, Coupe d’Angleterre et Ligue des champions.

Les budgets des clubs de la Premier League saison 2023-2024

Club Budget Manchester City 800 M€ Manchester United 720 M€ Liverpool 690 M€ Chelsea 600 M€ Tottenham 550 M€