Après avoir observé ceux du championnat au-dessus en Ligue 1, voilà les budgets des clubs de la Ligue 2 sur EA FC 24, la plateforme de football virtuel développée par Electronic Arts. Ce sont les budgets de transferts, pour composer son collectif dans l’environnement FUT. Ils cumulent 116,64 millions d’euros, à l’exception du FC Annecy repêché in extremis dans le championnat et pour lequel les données manquent.

De l’ASSE au plus modeste pour l’US Concarneau

Cela vaut une moyenne par club proche de 6 millions d’euros à l’identique du budget disponible pour l’Amiens SC. L’ASSE, les Girondins de Bordeaux, l’Angers SCO et l’ESTAC Troyes dominent leur sujet, ils ont aussi la particularité de dépasser Le Havre AC pour club promu cette saison dans l’élite. Entre les Verts de l’ASSE au sommet avec 10,42 millions d’euros et l’US Concarneau, le plus modeste, à 2,67 millions, le différentiel est quasiment de quatre.

Le titre EA Sports FC 24 sort ce vendredi 29 septembre dans le commerce. Avec une Edition Ultimate, l’Essai EA Play et l’accès anticipé EA Play Pro disponibles dès le 22 septembre 2023. Le jeu sera disponible sur PlayStation 5, PlayStation 4, PC, Xbox Series X|S, Xbox One et Nintendo Switch.

Les budgets des clubs de la Ligue 2 sur EA FC 24

AS Saint-Étienne = 10,42 M€

Bordeaux = 10,27 M€

Angers SCO = 9,47 M€

ESTAC Troyes = 8,87 M€

AJ Auxerre = 8,61 M€

Paris FC = 8,49 M€

SM Caen = 8,18 M€

En Avant Guingamp = 7,53 M€

AC Ajaccio = 6,67 M€

Amiens SC = 6 M€

Grenoble Foot 38 = 5,41 M€

FC Sochaux = 4,81 M€

Stade Lavallois = 4,55 M€

Valenciennes = 4,25 M€

SC Bastia = 3,99 M€

Rodez Aveyron Football = 3,61 M€

Quevilly-Rouen = 3,43 M€

USL Dunkerque = 3,4 M€

US Concarneau = 2,67 M€

FC Annecy = NC