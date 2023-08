Les 32 clubs de foot les plus chers du monde en 2023

Trois clubs français appartiennent au trente deux les plus chers en cette année 2023.

Sportivement, il est le champion incontesté du moment, en tant que vainqueur de la coupe d’Angleterre, de la Premier League et de la prestigieuse Ligue des champions 2023. L’ascension de Manchester City vers les sommets se reflète aussi par ses performances financières exceptionnelles. Sur la saison 2021-2022, avec des revenus d’exploitation records de 731 millions d’euros, un ratio coûts du personnel/revenus de seulement 57% et un EBIT (bénéfice avant intérêts et impôts) de 56 millions d’euros, Manchester City est devenu en 2023, le club le plus valorisé au monde, selon le cabinet d’audit et de conseil international, KPMG.

Les 32 clubs les plus chers du monde. 32. Olympique de Marseille = 379 M€ ◄ Retour Suivant ► Image 1 parmi 32

Manchester City nouvelle puissance financière du football

En plus de sa puissance financière, l’atout de Manchester City repose sur son collectif de joueurs, évalué à 1 262 millions d’euros par KPMG. Le club bénéficie également des contrats de diffusion lucratifs de la Premier League, ce qui contribue à sa valorisation. Pour augmenter encore ses revenus, Manchester City a annoncé un ambitieux plan d’expansion de l’Etihad Stadium, visant à améliorer l’expérience des supporters en augmentant la capacité et en modernisant les installations.

Le Real Madrid perd une place mais reste un bastion fort du football

Le Real Madrid, malgré sa perte de la première place, demeure une force dominante avec une valeur d’entreprise de 4 006 millions d’euros. Les Merengue affichent leur résilience en rejoignant le « club des 4 milliards ». Toutefois, l’augmentation significative des coûts d’exploitation a nui à la rentabilité opérationnelle du club. Un ratio de coûts du personnel/revenus d’exploitation de 73% et un EBIT négatif de près de 300 millions d’euros sont des défis que le club doit relever.

Néanmoins, la victoire en Ligue des Champions 2022 et l’accord lucratif avec Sixth Street et Legends pour la gestion du nouveau Santiago Bernabéu ont contribué à maintenir le club dans la course. De plus, les revenus substantiels provenant du stade rénové et des droits d’exploitation devraient propulser la valeur d’entreprise du Real Madrid vers de nouveaux sommets lors des prochaines éditions.

Vers une vente record de Manchester united ?

Manchester United FC conserve sa position sur le podium avec une valeur d’entreprise de 3 932 millions d’euros, mais perd une place par rapport à l’édition précédente. Cependant, une transaction imminente pourrait bouleverser le paysage financier du football. L’acquisition présumée des Red Devils pourrait atteindre un montant supérieur à 5 milliards de livres sterling, établissant un record sans précédent dans l’industrie. Cette opération potentielle placerait Manchester United au même niveau que les franchises américaines de la NFL et de la NBA en matière d’investissement et d’attrait financier.

PsG, OL et OM, trois clubs français parmi les 3 plus valorisés en 2023

Enfin, trois clubs français se glissent dans le top 32 des franchises du football les plus chères au classement 2023 : le Paris Saint-Germain demeure huitième d’une saison à l’autre mais sa valorisation progresse de 34% à 2,858 milliards en 2023, l’Olympique Lyonnais perd trois places et vaut 568 millions d’euros, quand l’Olympique de Marseille intègre le classement, 32e à 379 millions d’euros.