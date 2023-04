Les 20 pépites les plus prometteuses du foot selon le CIES

Selon l’Observatoire du football, Gavi est la pépite de moins de 20 ans la plus prometteuse du moment.

Comme chaque semaine, le Centre international d’étude du sport (CIES) analyse le football sous différents angles. Dans sa lettre hebdomadaire, il a décidé de classer les joueurs de moins de 20 ans les plus prometteurs dans 75 ligues à travers le monde. Pour cela, le site spécialisé a notamment pris en compte leur expérience sur les terrains lors de la dernière année. Coup d’œil sur les 20 pépites les plus prometteuses du foot.

Pablo Gavi, pépite la plus prometteuse selon le CIES

D’après les calculs du CIES, le joueur le plus prometteur est Pablo Gavi. À seulement 18 ans, le milieu de terrain est déjà un cadre du FC Barcelone de Xavi. Depuis un an, il a disputé 4359 minutes sous les couleurs du club blaugrana. À partir de son temps passé sur les pelouses, le site spécialisé indique que le dernier vainqueur du trophée Kopa a un capital expérience relatif 4,37 fois supérieur à la moyenne pour des footballeurs évoluant à son poste au même âge. Bien conscient du joyau qu’il a en sa possession, le Barça a fixé sa clause libératoire à un milliard d’euros.

Le plus prometteur n’est pas le plus valorisé sur le mercato

Le FC Barcelone et le Borussia Dortmund sont les clubs des cinq grands championnats européens les plus représentés dans ce top 20, avec respectivement deux joueurs. Outre Gavi, Alejandro Baldé fait partie du classement du CIES. Le latéral gauche de 19 ans prend peu à peu ses marques sur son couloir et s’impose comme un titulaire, prenant ainsi la place de Jordi Alba. De son côté, le BVB peut compter sur Youssoufa Moukoko, qui n’est pas encore installé au sein du onze des Jaune et Noir, contrairement à Jude Bellingham, le milieu de terrain qui affole la planète football. Le plus prometteur n’est pas forcément le plus valorisé sur le mercato. L’international anglais, deuxième dans ce classement du site spécialisé, est, avec une valeur marchande de 250 millions d’euros sur le marché des transferts, celui qui a la plus grande valorisation parmi les 20 pépites les plus prometteuses. Bellingham devance Gavi, estimé à 180 millions d’euros.

1. Pablo Gavi (Espagne, FC Barcelone)

2. Jude Bellingham (Angleterre, Borussia Dortmund)

3. Marcos Leonardo (Brésil, Santos FC)

4. António Silva (Portugal, Benfica)

5. Vitor Roque (Brésil, Athletico Paranaense)

6. Alejandro Baldé (Espagne, FC Barcelone)

7. Milos Kerkez (Hongrie, AZ Alkmaar)

8. Endrick Felipe (Brésil, Palmeiras)

9. ngelo Gabriel (Brésil, Santos FC)

10. Youssoufa Moukoko (Allemagne, Borussia Dortmund)

11. Alejo Véliz (Argentine, Rosario Central)

12. Andrey Santos (Brésil, Vasco de Gama)

13. Zeno Debast (Belgique, RSC Anderlecht)

14. Benjamin Šeško (Slovénie, RB Salzbourg)

15. Bilal El Khannouss (Maroc, KRC Genk)

16. Plamen Andreev (Bulgarie, Levski Sofia)

17. Wilfried Gnonto (Italie, Leeds United)

18. Matheus Martins (Brésil, Watford FC)

19. Arthur Vermeeren (Belgique, Royal Antwerp)

20. Oscar Gloukh (Israël, RB Salzbourg)