Les clauses libératoires les plus chères du football en 2022

Avec sa prolongation de contrat jusqu’en 2026, Gavi a signé une clause libératoire à 1 milliard d’euros.

A qui le tour ? Le milieu de terrain du FC Barcelone, Gavi, est le dernier en date. Prolongé par son club jusqu’en 2026, ce jeudi, le jeune milieu de terrain a inscrit dans son nouveau contrat, une clause libératoire gigantesque, à 1 milliard d’euros. Cela, puisque ces clauses sont obligatoires dans le football professionnel d’Espagne. Mais en Catalogne, elles n’ont jamais été aussi élevées, car adaptées à la « jurisprudence Neymar », que le PSG a recruté en 2017, en levant le coût de l’option.

Gavi, le dernier à signer une clause à 1 milliard d’euros

A qui le tour, donc ? Certainement un joueur du Real Madrid, et tout aussi sûrement un Brésilien, puisque Vinicius Jr et Rodrygo discutent eux aussi une extension de leur bail. Et par la même, revalorisation de la clause. Le Real est précurseur en la matière de somme démentielle. Il a été le premier à attribuer à ses « Galactiques » (Cristiano Ronaldo, Kaka et Benzema), des clauses démentielles au milliard d’euros. De cette époque, l’international français a conservé la sienne, au grès des prolongations successives.

De quoi remettre en question l’intérêt des clauses libératoires

La pratique sert aux opposants de ces clauses, qui n’en voient plus l’intérêt à ces niveaux extrêmes. Il faut un minimum de 700 millions d’euros, comme justement Vinicius Jr tant qu’il n’a pas prolongé, pour entrer dans le top 13 des plus chères du moment. Rappelons que ces clauses sont notamment autorisées, mais non obligatoire en Italie, mais à l’inverse strictement interdites en France ou en Allemagne.

Les clauses libératoires les plus chères du football en 2022

Vinicius Jr = (Real Madrid) = 700 millions d’euros

Marco Asensio (Real Madrid) = 700 millions d’euros

Isco (Real Madrid) = 700 millions d’euros

Brahim Diaz (Real Madrid, prêté à l’AC Milan) = 750 millions d’euros

Federico Valverde (Real Madrid) = 750 millions d’euros

Luka Modric (Real Madrid) = 750 millions d’euros

Antoine Griezmann (FC Barcelone, prêté à l’Atlético de Madrid) = 800 millions d’euros

David Alaba (Real Madrid) = 850 millions d’euros

Gavi (FC Barcelone) = 1 milliard d’euros

Ronald Araujo (FC Barcelone) = 1 milliard d’euros

Ansu Fati (FC Barcelone) = 1 milliard d’euros

Pedri (FC Barcelone) = 1 milliard d’euros

Karim Benzema (Real Madrid) = 1 milliard d’euros