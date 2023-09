Les 10 recrues les plus chères de l’histoire du Stade Rennais

Cédé par Nice en 2022 pour 28 M€, Amine Gouiri est la recrue la plus chère de l’histoire du Stade Rennais.

Le Stade Rennais a adopté une stratégie de recrutement ambitieuse au cours des dernières années. Le club a dépensé beaucoup d’argent pour recruter de jeunes joueurs talentueux, comme Amine Gouiri, Jérémy Doku, Lucas, Raphinha, Enzo Le Fée, Arnaud Kalimuendo ou Arthur Theate. Cette stratégie de recrutement a permis au club de se qualifier pour la Ligue des Champions en 2020-2021.

Amine Gouiri domine le classement du Stade Rennais

Amine Gouiri est la recrue la plus chère du SRFC, à 28 millions d’euros payés à l’OGC Nice, sur la fin du marché des transferts de l’été 2022. formé à l’Olympique Lyonnais l’attaquant aujourd’hui âgé de 22 ans a rejoint l’OGC Nice en 2017 et a rapidement fait sa place dans l’équipe première. Joueur talentueux, rapide et technique, Amine Gouiri a paraphé un contrat de cinq ans avec le Stade Rennais.

Enzo Le Féee l’une des recrues de cet été classée

Enzo Le Fée en provenance de FC Lorient voisin qui l’a formé, pour un montant de 20 millions d’euros, est le dernier transfert à intégrer le top 10 des recrues les plus chères du Stade Rennais. Le milieu offensif se classe cinquième. Comme Gouiri, lui aussi a signé un contrat de la durée maximale de cinq ans avec les Rouges et Noirs.

Les 10 recrues les plus chères de l’histoire du Stade Rennais

Amine Gouiri = 28 millions d’euros

Jérémy Doku = 26 millions d’euros

Lucas = 21,3 millions d’euros

Raphinha = 21 millions d’euros

Enzo Le Fée = 20 millions d’euros

Arnaud Kalimuendo = 20 millions d’euros

Arthur Theate = 19 millions d’euros

Loïc Badé = 17 millions d’euros

Kamaldeen Sulemana = 17 millions d’euros

Ismaïla Sarr = 17 millions d’euros