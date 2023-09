Les 10 recrues les plus chères de l’histoire du PSG

Neylmar est à la fois la recrue et la cession la plus chère de l’histoire du PSG.

Le Paris Saint-Germain est l’un des clubs de football les plus riches du monde et il n’a pas peur de dépenser de l’argent pour recruter les meilleurs joueurs. Au cours des dernières années, il a dépensé des sommes astronomiques pour acquérir des joueurs comme Neymar, Kylian Mbappé et Achraf Hakimi. Ces transferts ont permis au PSG de construire une équipe de classe mondiale qui a remporté de nombreux trophées, dont 11 titres de champion de France, 14 Coupes de France, 9 Coupes de la Ligue et 11 Trophées des Champions. Cependant, le club n’a pas encore remporté la Ligue des champions, la plus prestigieuse compétition de clubs en Europe.

Neymar et Mbappé pour plus gros transferts du PSG

Le transfert de Neymar en 2017 est le transfert le plus cher de l’histoire du football. Le Brésilien a rejoint le PSG en provenance du FC Barcelone pour un montant record de 222 millions d’euros. Il a remporté cinq titres de champion de France, trois Coupes de France et deux Coupes de la Ligue avec le club. Cet été, il est aussi devenu le joueur le plus chèrement cédé dans l’histoire du club. Kylian Mbappé débarqué la même année a été définitivement recruté en 2018. Il est depuis le deuxième transfert le plus cher de l’histoire du football. Le Français a rejoint le PSG en provenance de l’AS Monaco pour un montant de 180 millions d’euros. Mbappé était à son arrivée l’un des joueurs les plus prometteurs du monde, au PSG il a acquis le statut de star.

Les recrues les plus chères sont sous l’ère QSI

Le PSG a également dépensé de grosses sommes d’argent pour acquérir d’autres joueurs comme Randal Kolo-Muani, Achraf Hakimi, Edinson Cavani, Ángel Di María, Manuel Ugarte, Ousmane Dembélé ou Mauro Icardi, tous sous l’ère de la gouvernance de Qatar Sports Investments (QSI). Le club a dépensé beaucoup d’argent pour recruter les meilleurs joueurs ces dernières années, sans encore parvenir à son objectif principal que celui de gagner la Ligue des champions.

Les 10 recrues les plus chères de l’histoire du PSG

Neymar (222 millions d’euros)

Kylian Mbappé (180 millions d’euros)

Randal Kolo-Muani (95 millions d’euros)

Achraf Hakimi (68 millions d’euros)

Edinson Cavani (64,5 millions d’euros)

Ángel Di María (63 millions d’euros)

Manuel Ugarte (60 millions d’euros)

Ousmane Dembélé (50 millions d’euros)

Mauro Icardi (50 millions d’euros)

David Luiz (49,5 millions d’euros)