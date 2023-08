Les 10 cessions les plus chères de l’histoire du PSG

Neymar, un transfert doublement record, dans le sens des départs et des arrivées, pour le Paris Saint-Germain.

Neymar a officiellement été transféré à Al-Hilal en Arabie Saoudite, pour un montant record de 80 millions d’euros (et jusqu’à 100 M€, bonus compris). Le joueur brésilien, qui a passé six saisons au Paris Saint-Germain, a signé un contrat de deux ans avec le club saoudien. Il quitte la France fort de cinq titres de champion de France (2019, 2020, 2022 et 2023), deux Coupes de France, (2020 et 2021), une Coupe de la Ligue (2020) et trois Trophées des champions (2018, 2020 et 2022). Mais avec un sentiment d’inachevé.

Neymar nouvelle cession record du PSG

Avant Neymar, le club a vendu de nombreux joueurs à prix fort au fil des ans, dont certains des plus grands noms du football mondial. Au total, les 10 cessions de contrat les plus chères ont rapporté au PSG un total de plus de 300 millions d’euros (hors bonus possiblement inclus dans chaque opération). Jusqu’au départ de Neymar, qui demeure toujours le transfert le plus couteux du football, à 222 millions d’euros payés par le Paris Saint-Germain au FC Barcelone en 2017, c’est Gonçalo Guedes qui campait la première place des ventes à Paris.

Ronaldinho, autre joyaux du Brésil à avoir porté le maillot bleu, blanc, rouge de l’équipe parisienne, est le seul de ce top 10 ci-dessous à ne pas avoir évolué dans la période Qatar Sports Investments.

Les 10 cessions les plus chères de l’histoire du PSG

Neymar (80 millions d’euros) – Al-Hilal SFC (2023-24)

Gonçalo Guedes (40 millions d’euros) – Valence (2018-19)

David Luiz (35 millions d’euros) – Chelsea (2016-17)

Ronaldinho (32,25 millions d’euros) – FC Barcelone (2003-04)

Lucas Moura (28,40 millions d’euros) – Tottenham (2017-18)

Blaise Matuidi (25 millions d’euros) – Juventus (2017-18)

Serge Aurier (25 millions d’euros) – Tottenham (2017-18)

Javier Pastore (24,70 millions d’euros) – AS Rome (2018-19)

Yuri Berchiche (24 millions d’euros) – Athletic Bilbao (2018-19)

Giovani Lo Celso (22 millions d’euros) – Real Betis (2019-20)