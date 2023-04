Les 10 moins de 23 ans les plus chers du foot (hors Big 5 européen)

Est-il suivi parce qu’il est bankable, ou bankable parce qu’il est suivi ? Le fait est que Gonçalo Ramos est un joueur précieux pour son club, Benfica et cher pour ses prétendants.

Dans sa lettre hebdomadaire, le Centre international d’étude du sport (CIES) s’intéresse, cette fois-ci, aux joueurs des moins de 23 ans ayant les plus grandes valeurs marchandes estimées et évoluant en dehors des cinq grands championnats européens. Parmi les dix premiers, figurent plusieurs footballeurs du Benfica et de l’Ajax, clubs modèles dans la révélation de jeunes talents.

Gonçalo Ramos, joueur de moins de 23 ans le plus cher

Évalué par le CIES à 70 millions d’euros, Gonçalo Ramos est le joueur de moins de 23 ans qui domine ce classement. L’attaquant portugais âgé 21 ans réalise une très belle saison, avec 25 buts marqués et 10 passes décisives délivrées en 37 matchs avec le Benfica. Il a été également l’une des sensations de la dernière Coupe du Monde, s’offrant un triplé en huitième de finale face à la Suisse. Des performances qui attisent les convoitises de nombreux clubs européens, dont le PSG et le Real Madrid. Sous contrat jusqu’en 2025, il possède une clause libératoire de 120 millions d’euros, et pourrait donc être transféré pour un montant bien supérieur à sa valeur marchande estimée.

Benfica et l’Ajax dominent le top 10

Avec respectivement trois et deux joueurs dans le top 10, l’Ajax et le Benfica sont les clubs les plus représentés. Quatre de ces cinq footballeurs sont formés dans leur club et n’ont pas été recrutés lors d’un mercato. Mohammed Kudus faisant office d’exception, arrivé à l’Ajax Amsterdam en provenance de Nordsjaelland. Voir ces deux écuries dominer ce classement n’est pas une surprise pour les plus attentifs puisqu’en octobre dernier, ce même CIES indiquait que le club néerlandais était le premier fournisseur de talents parmi les 31 premières divisions d’associations membres de l’UEFA, devançant le Benfica, deuxième.

Un ancien de l’ASSE en dernière position

Très loin du top 10, puisqu’il est classé à la 100ème place, Lucas Gourna-Douath est valorisé à 10 millions d’euros par le CIES. Le milieu de terrain, international U20 de l’équipe de France, formé à l’ASSE, a rejoint le RB Salzburg en juillet dernier pour 13 millions d’euros. À seulement 19 ans, il s’épanouit dans le championnat autrichien, et poursuit sa progression, avec un temps de jeu assez conséquent.

Les 10 joueurs de moins de 23 ans les plus valorisés hors top 5 européen

10. Benjamin Šeško (RB Salzburg, 19 ans) = 34 M€

9. Orkun Kökçü (Feyenoord, 22) = 34 M€

8. Yuri Alberto (SC Corinthians, 22) = 35 M€

7. Mohammed Kudus (Ajax Amsterdam, 22) = 44 M€

6. Xavi Simons (PSV Eindhoven, 19) = 47M€

5. Kenneth Taylor (Ajax Amsterdam, 20) = 49 M€

4. Jurriën Timber (Ajax Amsterdam, 21) = 57 M€

3. Gonçalo Inácio (Sporting, 21) = 62 M€

2. António Silva (Benfica, 19) = 66 M€

1. Gonçalo Ramos (Benfica, 21) = 70 M€