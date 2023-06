Les 10 meilleurs coups de l’histoire des paris sportifs

Il est plus facile de perdre que de gagner avec les paris sportifs, mais ils arrive parfois à certains de décrocher le jackpot.

Depuis plusieurs années maintenant, les paris sportifs se développent de plus en plus en France. Nombreux sont les parieurs, passionnés ou non par le sport, qui tentent leur chance et décident de miser des sommes d’argent sur le résultat d’un match. Aux États Unis et en Angleterre, la pratique est évidemment très courante, puisqu’il est possible de miser sur tout, même les scénarios les plus ubuesques d’une rencontre, voire même sur le destin sportif d’un joueur ou d’un entraîneur. Comme tout jeu de hasard, il n’existe pas de recettes miracles pour empocher les gains, anonymes, stars ou encore professionnels des paris peuvent remporter le gros lot. Coup d’œil sur les 10 meilleurs coups de l’histoire des paris sportifs.

Un parieur français a validé son pari sportif grâce au Bayern Munich

D’une manière générale, ce top 10, réalisé à travers les informations de The Punters Page, est subjectif, puisque la plupart des parieurs sont des inconnus et ne se déclarent pas forcément publiquement lorsqu’ils gagnent des gains très importants. En France, deux inconnus ont été mis en lumière à la suite de leurs paris gagnés. En 2020, Greg, alias Truiton31, mise 500 euros sur 21 matchs de foot, de rugby et de NBA dans un « Mortal Combo » sur la plateforme Winamax, et remporte 399 461 euros. Pour obtenir son gain, il a dû attendre la victoire du Bayern Munich 2-0 face à Augsbourg. Succès qu’il a suivi depuis les tribunes de l’Allianz Arena accompagné de ses amis et des caméras du site de paris sportifs en ligne. Il était alors le plus grand gagnant de l’histoire des paris sportifs en France. Un record qui aura tenu deux ans, avant que Jamal, alias Maes92, ne remporte 697 417 euros en pariant sur 21 rencontres de tennis, toujours sur Winamax.

1. Billy Walters – un pari réussi de 3,2 millions d’euros

Comme chaque année, le SuperBowl est l’objet de nombreux paris. En 2010, ce parieur sportif remporte 3,2 millions d’euros (3,5 millions de dollars, selon le taux de conversion actuel) en misant sur la victoire des New Orleans Saints face aux Colts d’Indianapolis.

2. Vegas Dave – 2,3 millions d’euros

Ce consultant de paris sportifs a eu la main heureuse lorsqu’il a misé sur les World Series. En 2015, il mise 140 000 dollars ( 130 000 euros) sur le succès des Royal Kansas pour qu’ils remportent les World Series de la Major League Soccer de baseball. Il gagne 2,5 millions de dollars, soit 2,3 millions d’euros.

3. Steve Whiteley – 1,7 million d’euros

Cet ingénieur de chauffage profite d’un billet gratuit pour parier 2 livres (2,34 euros) sur des courses de chevaux. Les six chevaux sur lesquels il décide de parier sont les bons et il gagne 1,7 million d’euros, soit 1,5 million de livres.

4. Fred Craggs – 1,17 million d’euros

Ce vendeur d’engrais, originaire du Yorkshire, a misé 50 pence (58 centimes) sur une course de chevaux à l’occasion de ses 60 ans. Un anniversaire dont il se souviendra puisque ce pari lui a permis de gagner 1 million de livres sterling, soit 1,17 million d’euros.

5. James Adducci – 1,11 million d’euros

Il faut toujours faire confiance aux champions. C’est ce qu’a fait James Adducci en 2019 lorsqu’il a parié sur la victoire de Tiger Woods au Masters 2019. Bien lui en a pris puisqu’en pariant 85 000 dollars (79 000 euros), il a remporté 1,2 millions de dollars, soit 1,11 million d’euros.

6. Mike Futter – 936 000 euros

On n’est jamais mieux servi que par soi-même. Une devise que doit connaître Mike Futter, puisqu’en 2003, il a gagné 800 000 livres sterling (936 000 euros) en pariant… sur son propre cheval, Monty’s Pass.

7. Charles Barkley – 744 000 euros

De 1984 à 2000, Charles Barkley s’illustre sur les parquets de NBA. L’ancien basketteur des Rockets de Houston s’est illustré en 2002 lorsqu’il décide de miser 500 000 dollars (465 000 euros) sur la victoire des Patriots de la Nouvelle Angleterre face aux Rams de Saint Louis. Le succès des Patriots, le premier de Tom Brady, va lui permettre de remporter 800 000 dollars, soit 744 000 euros.

8. Jamal – 697 417 euros

Comme évoqué ci-dessus, Jamal, seul Français de ce top 10 est, au moment où l’on écrit ces lignes, le parieur à avoir remporté le plus gros gain en France. Ce responsable environnement d’une multinationale a parié 1000 euros sur 21 rencontres de tennis dans un « Mortal Combo » et a même refusé un cashout de 333 000 euros et rajouter des grosses cotes pour augmenter la somme de son pari fou.

9. Parieur anonyme – 684 000 €

En novembre 2011, un parieur anonyme résidant à Malte décide de miser 80 pence (88 centimes) sur 19 matchs de football et remporte 585 000 livres sterling (684 000 euros).

10. Darren Yates – 643 000 €

En 1996, Darren Yates décide de miser 62 livres (72 euros selon le taux de conversion actuel) sur le jockey Frankie Dettori, qui remportera ses sept courses et permettra à Yates d’empocher 550 000 livres, soit 643 000 euros.