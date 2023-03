Les 10 athlètes les mieux payés de l’histoire du sport

Sur les 10 sportifs les mieux payés de l’histoire, il y a surtout des athlètes américains et une minorité qui est en activité.

Le site Sportico a classé les 50 sportifs les plus mieux payés de tous les temps. Ce qui nous donne l’occasion de nous intéresser au top 10 athlètes les mieux payés de l’histoire du sport. Celui-ci est constitué de champions, qui ont tous, chacun à leur manière, marqué leur discipline, leur époque, et même plus encore pour certains d’entre eux.

Pas de français parmi les 10 athlètes les mieux payés de l’histoire du sport

Aucun français ne figure parmi les dix sportifs les plus riches de tous les temps, ils ne sont pas plus présents dans le top 50, dont le ticket d’entrée est à 510 millions de dollars, soit 477 millions d’euros. Pour l’heure, Kylian Mbappé, qui possède le plus gros contrat de l’histoire du sport depuis sa prolongation au PSG, apparaît comme le seul athlète tricolore qui pourrait, à terme, faire partie de ce classement.

Une domination écrasante des sportifs nord-américains

On ne peut pas en dire autant des Américains, qui à l’inverse sont assez largement surreprésentés dans ce classement. Ils sont au nombre de sept. Sur Ces 10 athlètes les plus riches de tous les temps, cinq ont arrêté leur carrière. Pour eux, restent parfois les revenus tirés du sponsoring. Voire, pour Michael Jordan et Floyd Mayweather, de leur propre marque.

Aucune femme dans le top 10, Serena Williams la seule dans le top 50

Le top 10 n’est constitué que d’hommes. Plus généralement, pour trouver trace d’une femme dans ce classement, il faut attendre jusqu’à la 38ème place. Serena Williams, dont la fortune est de 600 millions de dollars soit 562 millions d’euros, est la seule sportive à figurer dans ce palmarès. Le ticket d’entrée pour intégrer le top 10 est à 1,36 milliard de dollars (1,27 milliard d’euros. Au cumul des dix fortunes des sportifs les plus riches de tous les temps, le total est de 17,87 milliards de dollars, soit environ 16,74 milliards d’euros.

Les 10 athlètes les mieux payés de l’histoire du sport sont à découvrir en images dans le diaporama ci-dessus.