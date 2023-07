La boutique officielle de New York affiche déjà Messi dans son maillot de l’Inter Miami

Lionel Messi n’a pas encore officiellement porté le maillot de l’Inter Miami, mais Adidas se prépare pour les débuts de l’Argentin.

La boutique officielle d’Adidas à New York anticipe déjà l’arrivée de Lionel Messi à l’Inter Miami en affichant son image dans le maillot du club. Bien que sa présentation officielle n’ait pas encore été confirmée, ni par lui ni par le club, le phénomène argentin suscite déjà une véritable effervescence dans la MLS. Dans la vitrine du magasin Adidas du quartier SoHo à New York, les passants peuvent admirer des images de Messi arborant fièrement le maillot floqué du numéro 10 de l’Inter Miami.

Pas encore arrivé mais déjà les maillots de Messi à l’Inter Miami s’affichent

Ces images sont accompagnées d’un écran de présentation diffusant la célèbre phrase d’Adidas, « Impossible is nothing » (rien n’est impossible), qui est astucieusement modifiée pour annoncer « Impossible is coming » (l’impossible arrive). Cette mise en scène habile joue sur l’attente et l’excitation entourant l’arrivée imminente de Messi dans le championnat américain.

Il convient de rappeler qu’Adidas est le sponsor de Messi depuis 2007, ce qui explique la présence de ces visuels promotionnels dans l’une de leurs boutiques officielles. Cependant, malgré cette mise en avant du joueur, les maillots à son nom ne seront disponibles à la vente qu’à partir du 5 juillet, ce qui laisse planer un suspense supplémentaire pour les supporters de l’Inter Miami qui attendent avec impatience de pouvoir arborer fièrement le maillot de leur nouvelle star.

Adidas modifie son slogan en « Impossible is coming »

Face aux interrogations sur la présence précoce de Messi dans le maillot de son nouveau club avant même sa présentation officielle, Adidas n’a pas encore émis de communiqué officiel pour expliquer cette initiative. Toutefois, cette mise en avant précoce dans la vitrine de la boutique laisse entrevoir l’énorme impact médiatique et commercial que la venue de Lionel Messi générera pour l’Inter Miami et la MLS dans son ensemble.