Le Real Madrid se diversifie… dans la restauration

Du football aux franchises de la restauration, le Real Madrid n’a pas de limites.

Le Real Madrid CF élargit ses horizons en s’associant à Grupo San Pablo pour créer la marque de restaurants fast casual « UNO by Real Madrid CF ». C’est ce qu’a annoncé le club dans un communiqué. Le premier établissement ouvrira ses portes en octobre à Mexico.

« UNO By Real Madrid vise à devenir une référence internationale dans ce type de restauration, où la qualité du produit est la priorité. Grâce à un concept innovant, il vise à devenir un lieu de rendez-vous pour les plus de 600 millions de fans du club répartis dans le monde entier. Ils pourront y déguster des repas sains et de qualité, se réunir pour regarder les matchs et acheter des produits officiels du club », indique le communiqué.

Le Real Madrid envisage d’ouvrir 252 restaurants d’ici à 2029

Le club madrilène prévoit de développer cette activité et de gérer jusqu’à 252 restaurants à l’échelle internationale d’ici 2029. Selon le plan d’affaires élaboré par PricewaterhouseCoopers LLP (PwC), le Real Madrid CF devrait générer environ 762 millions d’euros de chiffre d’affaires. Si ces prévisions se réalisent, le bénéfice brut d’exploitation ajusté (EBITDA) atteindrait 116 millions d’euros d’après les chiffres partagés par Palco23.

La première phase du plan d’expansion se déroulera en Amérique latine, puis le projet se développera aux États-Unis, au Moyen-Orient et en Asie. L’Europe n’est pas incluse dans le projet d’implantation de la marque de restaurants. Le plan d’affaires d’UNO by Real Madrid CF prévoit que 70 % des restaurants seront des établissements phares situés au cœur des villes, offrant un espace important pour regarder les matchs de l’équipe madrilène. Il est prévu que la capacité d’accueil des restaurants atteigne environ une centaine de convives.

L’Amérique et le Moyen Orient ciblés. Pas (encore) l’Europe

Les 30 % restants des établissements, qui ne seront pas des restaurants phares, seront des espaces intermédiaires, avec une capacité d’environ soixante personnes, situées dans des zones moins privilégiées, telles que des centres commerciaux ou des villes moins peuplées. Le prix moyen par personne est estimé à 14,7 dollars en Amérique et à 16,4 dollars au Moyen-Orient et en Asie. En ce qui concerne les restaurants phares, des revenus supplémentaires seront générés grâce à la diffusion des matchs, ajoutant vingt euros au menu par convive.

Ce n’est pas la seule diversification récente des activités du Real Madrid. Après avoir investi près de 900 millions d’euros dans la rénovation du stade Santiago Bernabéu, le club a signé un contrat de 561 millions d’euros pour la construction et l’exploitation de deux parkings totalisant 1 846 places, situés à proximité du stade Santiago Bernabéu en juillet dernier.