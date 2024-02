Le RC Lens prolonge avec son partenaire performance

Un partenaire prolongé par le RC Lens.

Le Racing Club de Lens et le laboratoire PiLeJe ont reconduit leur partenariat entamé deux ans plus tôt. Cette collaboration s’articule autour de la santé, de la nutrition et de la prévention, avec pour objectif d’amener les joueurs à un niveau de performance optimal.

Pileje partenaire performance et nutrition du RC Lens

PiLeJe accompagne des sportifs issus de plus de 20 disciplines, couvrant un large spectre allant du football au cyclisme professionnel, en passant par le volleyball, la natation, le ski, le paddle, le rugby, le saut à la perche, le tennis, le tennis de table, la voile, l’athlétisme, l’ultra-trail, la course en raquettes, et bien d’autres.

Des détails du partenariat qui ne sont pas précisés

Les détails de l’association des deux marques ne sont pas connus, ni sur la potentielle visibilité offerte par le RC Lens à son partenaire, ni sur la durée de cette extension, si elle est de deux ans comme la première et rien non plus sur l’aspect financier du partenariat.