Le RC Lens prolonge avec Amos

Le RC Lens et Amos continueront de faire équipe ensemble.

Le Racing Club de Lens et l’école de sport business Amos Lille ont annoncé le renouvellement de leur partenariat pour la saison 2023-2024. Ce partenariat, qui a débuté la saison dernière, permet aux étudiants de participer à l’organisation et à la mise en place des matchs du club.

« Quelle fierté de pouvoir renouer ce partenariat en tant que directeur de l’école, tant la complémentarité de nos deux structures a été parfaite dès cette première année. Elle a notamment permis à nos élèves de vivre des expériences uniques et d’être un soutien sans faille dans l’organisation des matchs. Et quelle chance pour ces derniers de vivre, aux côtés du staff et des joueurs, cette saison incroyable. Assurément, certains se sont déjà fait remarquer positivement et iront rejoindre, dans quelques temps, des Alumni déjà salariés » indique Thibaut Huvelle, le directeur d’AMOS Lille.

Un partenariat gagnant/gagnant pour les deux parties

Cette collaboration permet aux étudiants de développer leurs compétences et de se faire connaître du monde professionnel. Elle est également un moyen pour le RC Lens de promouvoir son image et de recruter de futurs talents. Le club bénéficie en plus de l’expertise des étudiants d’AMOS, qui apportent un soutien précieux à l’organisation des matchs.