Le PSG surfe sur sa popularité, un flocage en Coréen pour affronter le HAC

Depuis que Kang-In Lee joue pour lui, le PSG est devenu très populaire en Corée du Sud.

Le PSG continue de surfer sur sa popularité croissante en Corée du Sud. À l’occasion du match contre le Havre en Ligue 1, ce dimanche 3 décembre, le club parisien jouera pour la première fois de son histoire avec un flocage en langue coréenne. Le PSG profite également de ce match organisé en journée (à 13h en France, 21h à Séoul) pour convier ses fans à un événement exceptionnel dans la capitale coréenne.

Le pays de Kang-In Lee honoré pour le match du PSG au Havre

Plus de 1 000 supporters seront réunis à Séoul aux côtés de représentants du Club et de différents partenaires. La soirée sera animée par des artistes locaux et offrira aux fans la possibilité de personnaliser leurs maillots sur place. Depuis l’arrivée de Kang-In Lee, le PSG observe un intérêt grandissant des fans au pays du matin calme. L’affluence au Parc des Princes a augmenté de 20 % en une saison et le nombre d’abonnés sur les réseaux sociaux du Club a également progressé.

Une augmentation croissante de la popularité en Corée du Sud

Le PSG est désormais le troisième club de football le plus suivi en Corée du Sud. Le succès commercial du store officiel du PSG ouverte en juillet dernier à Séoul témoigne également de la montée en popularité du club dans le pays. La Corée du Sud est désormais le deuxième marché pour le PSG en terme de e-commerce.