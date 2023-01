Le PSG revendique des audiences records grâce à Riyadh Season

Si elle n’a sportivement pas servi à grand-chose, la courte tournée du PSG au Moyen-Orient a été bonne pour l’image et le business du club.

Jeudi dernier le Paris Saint Germain disputait, à l’occasion du Qatar Tour 2023, un match amical de gala face à Riyadh, une équipe all-star composée des deux meilleures équipes d’Arabie Saoudite et menée par Cristiano Ronaldo. Cette rencontre a été diffusée sur plusieurs canaux du club de la capitale, pêle-mêle : PSG TV, Facebook, One Football, Douyin, Twitch et Youtube. Au total, 5 millions de personnes ont regardé cette opposition sur ces chaînes. Les Rouge et Bleu revendiquent des audiences records.

Des audiences records pour PSG TV et ses canaux lors du match face à Riyadh

Parmi ces cinq millions de spectateurs uniques – qui correspond au nombre de personnes qui regardent une vidéo durant une période donnée -, quatre millions d’entre eux ont suivi le succès 5-4 des Parisiens face à Riyadh sur la chaîne digitale du PSG. Il s’agit du premier Live Youtube au niveau des visiteurs uniques. 800 000 utilisateurs étaient devant ce spectacle à travers Douyin, la version chinoise de TikTok.

2,3 millions de followers en plus sur les réseaux sociaux du PSG

Cette tournée promotionnelle de quelques jours était également destinée à accroître la notoriété du Paris Saint Germain à travers le monde. Pour cela, l’un des indicateurs utilisés par les clubs est le nombre d’abonnés aux comptes sur les réseaux sociaux. Durant ce Qatar Tour 2023, celui de la capitale a gagné 2,3 millions de followers sur l’ensemble de ses plateformes sociales. Avec 38 millions d’abonnés, le PSG est l’équipe de football la plus suivie au monde sur TikTok. Elle l’est également sur Twitch, avec 494 500 « likes ».