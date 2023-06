Le PSG et Jordan dévoilent un maillot spécial avec 3.Paradis

1970 exemplaires du maillot du PSG revisité par 3.Paradis seront à vendre.

Le Paris Saint-Germain et la marque Jordan dévoilent un nouveau maillot spécial, conçu en collaboration avec 3.Paradis. Intitulé « Ici c’est Paradis », ce maillot away de la saison 2022-2023 présente un design revisité par la marque parisienne, spécialiste de la mode de seconde main.

Le maillot away du PSG revisité et en série limitée

Le maillot arbore un motif composé de onze colombes, en référence au onzième titre remporté par le club en Ligue 1. Ce motif symbolise également les onze joueurs titulaires d’une équipe et l’esprit de cohésion. Cette édition spéciale du maillot est limitée à 1970 exemplaires (comme l’année de création du PSG) et est actuellement disponible en pré-commande. Elle sera disponible à compter du 1er juillet en espace physique et digital du club parisien.

La collaboration entre le PSG, Jordan et 3.Paradis témoigne de l’engagement du club parisien à proposer des produits exclusifs à ses supporters. Le maillot offre un mélange de style, d’histoire et de symbolisme.