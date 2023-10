Le PSG annonce un nouveau sponsor. Puis le retire

C’est peut-être, comme le dit l’adage, « reculer pour mieux sauter ». Ou plus simplement une histoire de mauvais timing. Le fait est qu’hier lundi, le PSG a officialisé sur une des pages de son site officiel, sa collaboration avec FWD Group, une compagnie d’assurance multinationale basée à Hong Kong, dans le cadre d’un sponsoring régional, comme il en compte déjà ailleurs sur la surface du globe.

Aujourd’hui, si l’url reste, la page en question est une « erreur 404 », comprendre qu’elle n’est pas trouvée. Cela suppose naturellement son retrait après publication. Le logo de FWD Group n’apparaît pas non plus dans la liste des sponsors officiels associés au Paris Saint-Germain ; il est fait état de trois d’entre eux en régions que sont So Klin en Afrique, Aje en Amérique du sud et Pachinko Amuse pour le Japon.

Avec FWD Group il serait question d’un partenariat pluriannuel, applicable en Asie. Le continent est stratégique pour le Paris Saint-Germain qui a installé des bureaux en Asie-Pacifique, basés à Singapour et à Shanghai.

🚨Asian insurance giant FWD Group has become a regional sponsor of PSG as part of a multi-year deal. FWD Group is a multinational insurance company based in Hong Kong. The biggest competitor in the HK region is the AIA brand, which is a long-time front-of-shirt sponsor of Spurs. pic.twitter.com/flDqPYPobG

— Łukasz Bączek (@Lu_Class_) October 16, 2023