Le onze type des joueurs sous contrat chez Nike en 2023

Avec Kylian Mbappé en chef de file, le onze type des joueurs sous contrat chez Nike en 2023.

Équipementier le plus présent sur les terrains de football, Nike réussit à enrôler des jeunes footballeurs qui seront probablement les futures stars du ballon rond. Cette année encore, la marque américaine affiche une équipe type 2023 très compétitive. Sportune a composé un onze type des joueurs sous contrat avec la marque à la virgule. Une équipe qui pourrait prétendre à la victoire finale en Ligue des Champions.

Kylian Mbappé, star du onze type

Comment évoquer ce collectif sans parler de lui ? Kylian Mbappé est de manière incontestable la figure de proue de cette équipe. Et d’ailleurs la tête d’affiche montante, de l’équipementier américain. Après son Mondial, qui s’est terminé par une défaite en finale face à l’Argentine, le joueur de 24 ans a gagné encore un peu plus en notoriété. Avec son triplé en finale de Coupe du monde, performance qui n’a plus été réalisée depuis Geoff Hurst en 1966, la star française s’affirme encore un peu plus comme l’un des meilleurs joueurs du monde et le visage de Nike.

Vinicius Junior, mécontent de sa situation avec Nike

Placé à gauche de notre onze, Kylian Mbappé est dorloté par Nike. On ne peut pas en dire autant de l’ailier droit qui figure dans cette équipe, Vinicius Junior. Si sur le terrain, le joueur est épanoui, les relations seraient plus fraîches avec son sponsor, car il a selon la presse brésilienne, le sentiment de ne pas être assez considéré, frustré qu’il aurait été de ne pas avoir été retenu au casting de la campagne promotionnelle, « Footballverse », dans le cadre du Mondial. De plus, l’ailier de 22 ans regretterait de ne pas avoir eu de crampons spéciaux pendant la compétition, et il ne serait pas satisfait de ses émoluments. Des raisons qui pourraient le pousser à choisir un autre équipementier. Une opération plus simple à dire qu’à faire, puisqu’il est sous contrat avec Nike jusqu’en 2028

Cristiano Ronaldo, le grand absent

Il est probablement celui qui a donné envie à énormément de joueurs actuels de porter des crampons Nike. Pourtant, il ne figure pas dans cette équipe. Cristiano Ronaldo est évidemment le grand absent de cette équipe type. Sans club depuis la rupture de son contrat avec Manchester United, suivi d’un Mondial raté, qu’il a terminé sur le banc des remplaçants. Le joueur de 38 ans ne semble plus en capacité d’évoluer au très haut niveau. D’ailleurs, il est annoncé depuis plusieurs semaines, et avec insistance, en Arabie Saoudite, dans le club d’Al Nassr. Cette fin de carrière, loin des grandes équipes européennes, et ses performances mitigées depuis plusieurs mois, justifient son absence dans cette équipe réalisée par la rédaction de Sportune. Et vous, qu’en pensez-vous ? Auriez-vous mis le quintuple Ballon d’Or dans ce 11 ? Auriez-vous opté pour d’autres choix ? Faites nous part de vos réflexions en commentaires.

