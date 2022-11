Nike dévoile « Footballverse » son film de marque pour le Mondial 2022

Kylian Mbappé est à l’affiche de la nouvelle campagne de marque signée de Nike.

C’est à chaque édition, une superproduction. Et celle-ci né déroge pas aux habitudes de l’équipementier américain. A quatre jours de l’ouverture du Mondial 2022 au Qatar, Nike déploie sa campagne promotionnelle, en levant le voile sur son nouveau film de marque. Et l’univers construit tout autour. Le casting est à la hauteur du pool des athlètes associés à la marque.

Mbappé, Cristiano Ronaldo, Ronaldo, Ronaldinho… au casting du film

L’on retrouve – et la liste n’est pas exhaustive -, Kylian Mbappé en opposition d’entrée, avec Ronaldinho, car c’est le sens de ce film que d’opposer les meilleures générations. Ainsi, se greffent à l’affiche avec eux, Ronaldo et Cristiano Ronaldo, Virgil van Dijk, Kevin de Bruyne, Edgar Davis, Phil Foden. Mais aussi des « fils de », Cristiano Jr ou Shane Kluivert et quelques unes des meilleurs joueuses du moment : Samantha Kerr, Carli Lloyd ou Alex Morgan.

Nike réunit ses meilleurs ambassadeurs d’hier et d’aujourd’hui

Le pitch de ce film de plus de quatre minutes ? Dans un laboratoire en suisse, des chercheurs trouvent la formule pour opposer les générations d’hier et d’aujourd’hui, dans l’exercice du ballon au pied. « Footballverse » est sorti aujourd’hui et l’on devine qu’il sera difficile d’y échapper, dans les semaines à venir.