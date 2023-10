Le Barça, Nike et Patta dévoilent un maillot fourth inédit

Le Barça a dévoilé un maillot désigné par Patta en collaboration avec Nike.

Après la diffusion d’une vidéo teaser précédemment publiée, la première image officielle du maillot spécial du FC Barcelone de la prochaine collection Nike x Patta ‘Culers del Món’ a été dévoilée. Au cours du week-end, le FC Barcelone et la marque néerlandaise Patta ont teasé une collaboration à venir à travers une courte vidéo qui voyageait à l’intérieur du corps humain avant d’arriver au cœur battant, accompagnée de la légende : « Notre sang, nos couleurs, notre identité. Notre histoire commune. Culers Del Món, restez à l’écoute ».

Un maillot qui célèbre les Néerlandais du Barça

Aucune autre information n’a été publiée, mais nous avons maintenant un premier aperçu officiel d’un maillot en édition spéciale issu de ce partenariat, probablement dans le cadre des célébrations du 125e anniversaire du club. L’influence de l’École néerlandaise continue de façonner le football moderne, avec des entraîneurs néerlandais jouant des rôles importants dans le passé riche du FC Barcelone, et le design de ce maillot prend la connexion entre Amsterdam et Barcelone au sens propre, utilisant la palette de couleurs Blaugrana pour montrer le sang et l’ADN qui coulent à travers le club, émanant du cœur – le « sang Barça », un élixir métaphorique, qui parcourt les veines des fans du monde entier, les unissant tous dans une symphonie de bleu et de rouge.

La collection FC Barcelone x Patta Culers del Món sera disponible en ligne le vendredi 13 octobre à 13h00 et dans les magasins Patta à Amsterdam, Londres et Milan. Le maillot pré-match Patta Script Logo sera disponible exclusivement chez Patta le vendredi 13 octobre, suivi du maillot pré-match Spotify Logo le lundi 16 octobre.