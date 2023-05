Le Barça champion, Raphinha s’offre cette bague à l’Américaine

Raphinha a tenu à immortaliser son sacre en championnat avec le Barça.

Quatre ans après son dernier sacre, le FC Barcelone remporte de nouveau la Liga. Grâce à son succès 4-2 face à l’Espanyol Barcelone, ce dimanche, le Barça a été sacré champion d’Espagne pour la 27ème fois de son histoire. Pour fêter ce trophée comme il se doit, l’ailier brésilien Raphinha aura une bague de champion personnalisé. Cette tradition qui vient des États Unis se développe de plus en plus en Europe.

L’ailier du FC Barcelone, Raphinha a sa bague de champion d’Espagne

C’est MJ Jones, société anglaise spécialisée dans la fabrication de bagues de champion, qui a dévoilé ce bijoux sur son compte Instagram. Composée d’or, cette bague contient sous sa lunette une réplique du trophée de la Liga. Juste au-dessus du titre de champion d’Espagne figure le nom de l’international auriverde, « Raphinha » est écrit en lettres majuscules. Impossible à l’avenir pour l’ailier brésilien d’oublier à quel trophée correspond cette bague de champion, puisqu’en dessous de la réplique du titre de champion d’Espagne figure la mention « La Liga 22-23 », toujours en lettres majuscules.

Raphinha fait comme Lionel Messi et Giovanni Di Lorenzo

Sur le côté gauche et le côté droit de la bague, on peut également apercevoir le nombre “22”, qui correspond à son numéro de maillot. Le prix de ce bijou n’est, à ce jour, pas connu. Comme indiqué ci-dessus, de nombreux footballeurs possèdent désormais leur propre bague de champion, à l’image de ce qu’il se fait aux États Unis. Suite à la Coupe du Monde 2022, remportée par l’Argentine, Lionel Messi a eu recours aux services de MJ Jones. Plus récemment, c’est le latéral droit italien Giovanni Di Lorenzo, qui a eu le droit à sa propre bague de champion, après avoir remporté le Scudetto avec Naples.