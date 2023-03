MLS: 78 diamants blancs et 128 noirs, l’exceptionnelle bague de champion du LAFC

En bons champions de MLS qu’ils sont, les joueurs du Los Angeles FC ont reçu une bague célébrant leur trophée.

Alors que la Major League Soccer a repris ses droits la semaine dernière, le Los Angeles Football Club (LAFC), champion de MLS en titre, a décidé de prolonger la fête, en dévoilant, comme le veut la tradition, sa bague de champion 2022. Celle-ci est évidemment exceptionnelle, puisqu’elle est composée de 78 diamants blancs et 128 diamants noirs.

La bague MLS de Los Angeles FC est fait en or blanc et jaune

Le bijoux a été fabriqué par le joaillier Baron Championship Rings, spécialiste dans la fabrication de bagues de champion. Il est composé d’or blanc et jaune 10 carats et a été fabriqué grâce à des technologies industrielles. Sur le dessus de la bague sont présentes les initiales de Los Angeles, “LA”, inscrites en lettres de diamants blancs, entourées de diamants noirs. Les mots “MLS Cup” et “Champions”, s’y ajoutent.

De diamants pour coller au nombre de points ou au but décisif de Bale

Tout dans cette bague a sa signification. Dont les diamants, au nombre de 78 pour les uns, comme le nombre de buts marqués par l’écurie de Los Angeles, la saison dernière. Et de 128, les autres, qui rappellent la minute à laquelle Gareth Bale a marqué le but égalisateur, en finale de la MLS face à Philadelphia. C’est grâce à cette sortie décisive du Gallois, que les joueurs du LAFC ont l’honneur de cette bague, iconique des champions des sports aux US.