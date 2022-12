L’incroyable bague de champion du monde de Lionel Messi

A peine sacré que déjà Lionel Messi a sa bague de champion du monde de football.

Peut-on penser que Lionel Messi avait prévu son coup. Et qu’en cas de défaite, le bijou aurait été l’objet d’une autre appréciation. Il y croyait tellement, le capitaine de l’Argentine à la victoire des siens au Mondial 2022 au Qatar, qu’il a commandé une bague de champion du monde 2022, à la manière de celles que reçoivent les stars du sport américain, pour accompagner leurs trophées.

Comme aux sport US, Lionel Messi a déjà sa bague de champion du monde

Celle-ci est une pièce exceptionnelle. Née de l’imaginaire de la société anglaise MJ Jones, elle incorpore tous les symboles de l’événement qatari et de celui à qui elle se réfère et destine. Composée d’or, d’argent et de diamants, elle abrite sous la lunette, une réplique de la Coupe du monde portée dimanche en triomphe, par Lionel Messi et toute l’Argentine, sacrée pour les quatre prochaines années.

Luis Suarez avant lui a célébré sa carrière d’un bijou unique

La valeur de ce bijou unique, signé au nom de Léo Messi n’est pas connue. Luis Suarez, grand copain de La Pulga, fréquenté sous le maillot du FC Barcelone, en a lui aussi commandé une d’un même genre, au printemps dernier, pour célébrer sa carrière sportive, internationale comme en club.