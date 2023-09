Le 11 des chômeurs qui n’ont pas trouvé de club sur le mercato 2023

Sergio Ramos est l’un des joueurs sans club alors que le mercato s’est achevé dans les principau championnats européens.

Le mercato de l’été s’est officiellement achevé ce 1er septembre dans la plupart des grands championnats du Vieux Continent. Il n’est plus possible pour les clubs de se renforcer, avec des joueurs recrutés en contrepartie d’une indemnité sur le transfert. En revanche, tout reste possible pour les joueurs sans contrat, présentement chômeurs du football.

Des joueurs aux pédigrées de champions dans le 11 type des chômeurs

Et il s’en trouve de nombreux dont certains ont un pédigrée de champion. Dont le gardien du 11 type des joueurs chômeurs, un certain David de Gea, international espagnol et ex de Manchester United. Il est vrai que ses anciens émoluments mancuniens ne plaident pas en sa faveur, car avec plus de 20 millions d’euros, il a été un temps le joueur le mieux payé du collectif des Red Devils.

Un collectif vieillissant mais du talent à toutes les lignes

Situation à l’identique pour l’ailier belge Eden Hazard, qui fut tout à la fois l’une des recrues les plus chères de l’histoire du Real Madrid et l’une des mieux rémunérées. A 32 ans son avenir dans le football demeure incertain, il aurait écarté plusieurs offres contractuelles durant l’été, mais demeure un joueur prisé tant il peut être bon, quand il est en forme. Avec Sergio Ramos en défense, pour troisième joueur premium de ce collectif et l’international anglais Jesse Lingard pour pendant à Hazard, ce 11 type des chômeurs du football a de l’allure et du talent, bien que vieillissant.

Il pourrait largement tenir son rang en coupe d’Europe, sans naturellement en viser la victoire mais sûrement y faire bonne figure. Car il y a du talent sur toutes les lignes.

Le 11 des chômeurs qui n’ont pas trouvé de club sur le mercato 2023