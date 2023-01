Real Madrid: Les 10 joueurs les mieux payés du Real Madrid en 2023

Transfert le plus cher de l’année 2022 dans le foot, Aurélien Tchouaméni est devenu pour l’occasion, l’un des joueurs les mieux payés du Real Madrid.

D’ici à ce que se concluent enfin, les longues discussions entamées avec le clan de Vinicius Jr, pour prolonger l’ailier brésilien et le classement ci-dessous des joueurs les mieux payés du Real Madrid en ce début de l’année 2023 aura évolué. Car l’international auriverde discute une extension assortie d’une augmentation de son salaire, aujourd’hui estimée à 3,5 millions d’euros net par saison, hors bonus, au triple environ.

Vinicius Jr futur joueur le mieux payé du Real Madrid ?

Vinicius deviendra alors, l’un voire le nouveau joueur dominant dans le vestiaire, sur la fiche de rémunération. D’ici là, c’est Eden Hazard qui a cette place, avant partagée avec le Gallois Gareth Bale, jusqu’à son départ en MLS, et depuis peu avec le défenseur autrichien, David Alaba. Trois des dix joueurs les mieux payés du collectif merengue sont Français. Ils pourraient même être quatre, avec le latéral Ferland Mendy non loin, à 4,5 millions, par saison.

Une masse salariale supérieure au demi-milliard d’euros au club merengue

Les salaires exprimés ci-dessous sont des estimations nettes des dix plus élevés au Real Madrid, données sans les bonus individuels ou collectifs, associés. Chez les champions d’Espagne, la masse salariale est l’une des plus épaisses du football international, à plus de 500 millions d’euros (519 M€ chargés et + 29% sur un an), au dernier bilan, au 30 juin, de l’exercice 2021-202.

Les 10 joueurs les mieux payés du Real Madrid en 2023

10. Eduardo Camavinga = 5 M€

9. Antonio Rüdiger = 5 M€

8. Aurélien Tchouaméni = 7 M€

7. Thibaut Courtois = 7 M€

6. Luka Modric = 8 M€

5. Karim Benzema = 8 M€

4. Eder Militao = 9 M€

3. Toni Kroos = 10 M€

2. David Alaba = 12 M€

1. Eden Hazard = 12 M€