La marque de fringues de Messi va entrer en bourse

Le groupe MGO Global Inc qui exploite la marque vestimentaire de Lionel Messi, va être introduit en bourse.

C’est une autre forme de consécration, pour Lionel Messi, dans la foulée de son titre mondial décroché avec l’Argentine. C’est cette sur un autre terrain que celui du football, que La Pulga s’illustre puisque dopée par sa marque de vêtements, The Messi Brand, le groupe MGO Global Inc qui l’exploite va bientôt être introduit sur le marché du Nasdaq, à Wall Street, la bourse de New York.

Le groupe MGO Global Inc qui exploite The Messi Store bientôt coté en bourse

Basée en Floride, MGO Global Inc a été créée en 2018 par Ginny Hilfiger (la soeur de Tommy Hilfiger), elle a pour objectif d’acquérir puis de développer des marques lifestyle, soutenues par des personnalités. The Messi Brand est la locomotive du groupe, qui espère avec la levée de fonds à venir, attirer de nouveaux partenaires. MGO Global Inc va chercher à vendre 1,5 millions d’actions, à 5 dollars chacune. Elle espère ainsi une valorisation finale à 66 millions de dollars. En outre, précise la déclaration d’enregistrement que Sportune a consulté, 23 des actionnaires du groupe offrent 2 658 225 actions.

Un accord de licence signé jusqu’en 2023 entre Lionel Messi et Ginny Hilfiger

« Nous sommes une entreprise émergente », précise le communiqué de MGO Global Inc pour qui The Messi Store est « le premier et unique atout », du moment. En levant des fonds, le groupe envisage « d’élargir stratégiquement sa collection de marques de style de vie grâce à des collaborations industrielles, des licences, des acquisitions et le développement de marques organiques ». Lionel Messi lui même n’est pas un actionnaire de MGO Global Inc. L’accord passé entre les deux parties prévoit des royalties à hauteur de 12% sur les ventes et une base minimale annuelle de 4 millions de dollars sur l’accord de licence. Lequel accord est signé jusqu’en 2024 et rien n’assure à ce stade, qu’il sera prolongé au-delà.