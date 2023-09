La Ligue 1 est 2e, les 10 championnats les plus dépensiers du mercato de l’été

La Ligue 1 a dépensé plus que la saison dernier sur ce mercato achevé.

Le mercato d’été saison 2023-24 a été marqué par une forte hausse des dépenses des clubs, avec un total de 8,4 milliards d’euros dépensés. L’Angleterre a une nouvelle fois dominé les dépenses, avec 2,8 milliards d’euros dépensés, soit près de la moitié du total selon les données de Football Benchmark. La Ligue 1 pointe deuxième, avec 1,5 milliard d’euros investis, suivie de la Serie A (1,2 milliard d’euros), de la Bundesliga (1,1 milliard d’euros) et de la Liga (1 milliard d’euros).

La Ligue 1 est le championnat européen dont les dépenses augmentent le plus sur un an

La Ligue 1 a vu ses dépenses augmenter de 20 % par rapport à l’été 2022, ce qui en fait la ligue qui a enregistré la plus forte hausse des dépenses, derrière la boulimique Saudi Pro League. Le club le plus dépensier de l’été a été Chelsea, qui a dépensé 464 millions d’euros, suivi de Manchester City (450 millions d’euros) et du Paris Saint-Germain (222 millions d’euros). Le joueur le plus cher de ce mercato de l’intersaison a été Declan Rice, qui a rejoint Arsenal pour 150 millions d’euros. Il est suivi de Moisés Caicedo, qui a rejoint Chelsea pour 120 millions d’euros, et de Jude Bellingham, qui a rejoint le Real Madrid pour 100 millions d’euros.

Une tendance qui a des explications et notamment la concurrence nouvelle du Golfe

Cette hausse des dépenses est due à un certain nombre de facteurs, notamment l’augmentation des revenus des clubs grâce aux droits de diffusion et à la commercialisation, ainsi que la concurrence accrue des clubs du Golfe. Il reste à voir si cette tendance à la hausse des dépenses se poursuivra à l’avenir. Cependant, il est clair que les clubs sont prêts à dépenser de l’argent pour s’assurer les meilleurs joueurs disponibles.