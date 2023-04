La Juventus lance sa première bière officielle : « Juventus Beer »

Une bière au packaging associé à la Juventus Turin?

Si sportivement la Juventus retrouve des couleurs, il en est de même s’agissant du hors terrain. La Vieille Dame a eu une idée originale, puisqu’elle a lancé sa première bière officielle. Celle-ci porte son nom et se nomme sobrement, même si ce qualificatif n’apparaît pas tout à fait idoine, « Juventus Beer ». Elle est produite par El Original Srl – entreprise qui s’occupe de la création de marques d’alcool ainsi que de leur distribution – et est sous licence du club turinois.

La Juventus lance sa première bière, « Juventus Beer »

Pour s’introduire dans tous les foyers et générer davantage de revenus, les clubs de football n’hésitent pas à vendre de plus en plus de produits dérivés en tout genre. C’est pour cela que la Juventus a décidé de créer sa propre bière. Elle sera mise en vente dans les grandes surfaces italiennes. Les fans de la Juventus auront donc un bon moyen de célébrer les victoires de leur club, ou à contrario d’oublier les nuls frustrants ou encore les défaites.

Une marque de bière pour générer plus de revenus

Avec la vente de la « Juventus Beer », le club turinois souhaite s’installer encore un peu plus dans le quotidien des fans de la Vieille Dame, et plus généralement dans celui de tous les Italiens. Une idée originale qui devrait également permettre d’augmenter les revenus tirés du merchandising et faire un peu plus parler du club turinois. À travers cette bière, la Juventus compte bien élargir son nombre de fans à l’avenir.