La Juventus accuse plus de 100 M€ de pertes au bilan 2023

Une saison déficitaire pour la Juventus. Une de plus.

La Juventus reste dans le rouge avec des pertes de 110,5 millions d’euros, au bilan de la saison 2022-2023, selon Calcio e Finanza. Le club, détenu à 63 % par Exor, la société de la famille Agnelli-Elkann, a terminé la première moitié de la saison avec des pertes de 29,5 millions d’euros, auxquelles s’ajoutent 81 millions d’euros supplémentaires.

Un déficit prévisionnel de 110,5 M€ pour la Juventus au terme de la saison 2022-2023

Bien que ce montant puisse quelque peu varier, car le club doit encore finaliser ses états financiers de la saison précédente, il ne devrait pas différer significativement des données des comptes annuels d’Exor, qui ont déjà été publiées. Ce déficit élevé peut toutefois être perçu comme une progression pour le club, car il est de moitié inférieur aux 239,2 millions d’euros net de pertes enregistrées l’exercice 2021-2022 précédent.

Vers un sixième exercice consécutif déficitaire pour la Vieille Dame

Néanmoins, si la saison 2022-2023 se termine sur les chiffres indiqués, la Juventus enregistrera un sixième exercice consécutif déficitaire. Il faut remonter au 30 juin 2017 pour le dernier bénéfice enregistré par la vielle Dame, à l’époque positif de 42,6 millions d’euros. La saison suivante, en 2017-2018, après l’achat de Cristiano Ronaldo, le club a terminé l’exercice dans le rouge, de 19,2 millions d’euros. L’achat de la star portugaise a été suivi de scandales financiers et de plus-values de l’ancienne direction du club ; une tentative désespérée de corriger les erreurs passées qui ont conduit le club à accumuler des pertes globales de 709 millions d’euros au cours de la dernière année.

En conséquence de ses scandales financiers, à la fin de juillet, la Sala Primera del Comité de Control Financiero de Clubes (Cfcb) de l’UEFA a sanctionné la Juventus de Turin en lui interdisant de participer à la prochaine édition de la Conference League. De plus, l’organe directeur du football européen a ajouté une possible sanction de dix millions d’euros au club italien, si les états financiers de 2023, 2024 et 2025 du club « ne respectent pas les exigences comptables définies dans l’Annexe G du Règlement sur les licences de clubs et la durabilité de l’UEFA », a déclaré l’entité présidée par Aleksander Ceferin.

Des pertes conjuguées à une gestion frauduleuse des comptes du club

À la fin du mois de mai, la Juventus a été sanctionnée de dix points en Serie A dans l’affaire dite des plus-values, par le tribunal de justice de la Fédération italienne de football, après avoir annulé en première instance une sanction de quinze points. Le club turinois a augmenté la valeur comptable des joueurs que l’entité échangeait avec d’autres équipes européennes, dans le but de rééquilibrer ses comptes.