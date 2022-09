Juventus: Les salaires des joueurs de la Juve cette saison 2022-2023

Même s’il a réduit son salaire, Paul Pogba devient le joueur le mieux payé de la Juventus, cette saison 2022-2023.

Le (gros) salaire libéré par le départ de Matthijs de Ligt, au Bayern Munich, a trouvé autre preneur en la personne du milieu de terrain français, Paul Pogba, revenu cet été défendre la Juventus Turin qui l’a révélée. Le champion du monde 2018 est devenu depuis, le joueur le mieux payé du championnat de la Serie A, cette saison 2022-2023, à 8 millions d’euros net par an.

Paul Pogba nouveau joueur le mieux payé du Calcio

Soit un peu plus de 11 millions d’euros, exprimés en brut à la saison et appliqué au « décret de croissance » en vigueur en Italie, qui permet un allégement fiscal pour l’embauche de travailleurs étrangers, ou d’Italiens ayant quitté le pays depuis deux ans ou plus. C’est par cette mesure, mise en place depuis quelques années, que la Vieille Dame s’est offert, il y a quatre ans, les services de Cristiano Ronaldo (31 millions net de salaire, à l’époque).

L’une des plus grosses masses salariales de la Serie A

Bien qu’ayant réduit ses émoluments depuis son départ d’Angleterre, Paul Pogba devance dans cette hiérarchie des plus hauts salaires à la Juventus Turin, deux autres joueurs familiers du public français, car anciens du PSG, que sont l’ailier Angel di Maria, devant le milieu axial, Adrien Rabiot. Parmi les recrues de l’été turinois, il y a l’ancien de l’Olympique de Marseille, Arkadiusz Milik. Prêté par le club phocéen, avec option d’achat, ce sont les Bianconeri qui assument son salaire estimé proche de 4,8 millions d’euros brut la saison. Avec l’Inter Milan, la Juventus aligne la masse salariale la plus fournie du football italien, à plus de 300 millions d’euros brut.

Tous les salaires des joueurs de la Juventus Turin en 2021-2022

Joueur Salaire 20212-2023 Echéance du contrat Wojciech Szczesny 6,5 M€ 2024 Mattia Perin 2,28 M€ 2025 Bremer 4,98 M€ 2027 Daniele Rugani 3,5 M€ 2024