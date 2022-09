Juventus: Combien vaut désormais Paul Pogba sur le mercato ?

Paul Pogba a rejoint la Juventus dans le cadre d’un contrat de quatre ans.

Au coeur de l’actualité du fait de ses affaires extrasportives et éloigné des terrains pour cause de blessure, le public a quelque peu oublié que Paul Pogba est l’un des footballeurs les plus techniques de la planète. Mais voilà, le milieu français a connu une saison dernière compliquée avec Manchester United, à cause des pépins physiques et des résultats décevants des Red Devils, non qualifiés pour la Ligue des Champions. C’est l’une des raison pour lesquelles « La Pioche », en fin de contrat en Angleterre, n’a pas renouvelé son bail et s’est engagé cet été en tant qu’agent libre à la Juventus Turin, six après son départ.

Paul Pogba retourne à la Juventus Turin

À la fois son parcours junior et sa carrière actuelle n’ont rien de commun, car la plupart des amateurs de football ont découvert Paul Pogba lorsqu’il a explosé à la Juventus, se demandant qui était ce jeune français titulaire chez les Bianconeri. Avant de rallier l’Italie, le jeune homme fait ses classes dans le club de sa ville, à Roissy-en-Brie, pendant sept ans, et après une saison à l’US Torcy, il rejoint le centre de formation du Havre, alors âgé de 14 ans. Il n’y restera que deux ans et partira pour Manchester United, où il terminera sa formation et jouera ses premières minutes en professionnel, sous les ordres de Sir Alex Ferguson. Après sept rencontres sur la saison 2011-2012, Paul Pogba ne prolonge pas et signe à la Juventus Turin, où il gagnera quatre Scudetto en autant de saisons et atteindra la finale de C1 en 2015. Après avoir conquis l’Italie, le milieu qui aura 30 ans l’année prochaine, fait son retour très attendu à Manchester en 2016, qui lâche 105 millions d’euros pour le rapatrier. La suite, on la connaît. De retour dans le Piémont et sous contrat jusqu’en 2026, le nouveau numéro 10 ne vaudrait pas plus de 35 M€ selon l’Observatoire du Football (CIES). En revanche, la plateforme Football Benchmark l’estime à 42 M€ et jusqu’à 48 M€ selon Transfermarkt.

Plus gros salaire de Serie A pour « La Pioche »

En retournant dans le club qui l’a révélé entre 2012 et 2016, Paul Pogba a consenti de gros efforts financiers, car le milieu international français (91 sélections) touchait environ 17,7 millions d’euros brut annuels à Manchester United. Désormais, le champion du monde 2018 perçoit un salaire de 8 millions d’euros nets par an, soit un peu plus de 11 millions en brut, faisant de lui le joueur le mieux payé du championnat italien, pour cette saison 2022-2023. Une saison qui a mal débuté pour Pogba, blessé au genou droit et opéré du ménisque début septembre, dans une clinique à Turin. Sa participation au Mondial 2022, qui s’ouvre dans deux mois, est donc fortement compromise, alors qu’il n’a toujours pas joué le moindre match avec la Juventus, depuis son arrivée.