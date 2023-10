Inter Milan: Les 1res images du futur stade de 70 000 places

L’Inter Milan espère son nouveau stade en 2028.

L’Inter Milan a fait une nouvelle avancée dans son projet de nouveau stade à Rozzano, en banlieue de Milan. Le 5 octobre, le conseil municipal de la ville a approuvé une variante au plan d’urbanisme qui permet la construction d’un équipement sportif sur le site. Parallèlement, rapporte la Gazzetta dello Sport, l’agence Populous, qui a déjà conçu le projet « Cathédrale », a commencé à produire les premiers concepts du futur stade.

L’Inter Milan prévoit la construction d’un stade multifonctionnel

Il s’agira d’un édifice ovale, avec des colonnes tout autour des côtés et des tribunes verticales. L’Inter Milan a une option d’achat sur l’aire de construction. Le club espère l’acquérir dans les prochains six mois. Le stade, qui pourra accueillir 70 000 spectateurs, devrait être un projet multifonctionnel et durable. Il sera entouré d’une zone verte ouverte au public et comprendra des infrastructures sportives, des restaurants, des boutiques et des services pour les supporters, les visiteurs et les habitants de la région.

Le club espère débuter dans son futur écrin à l’ouverture de la saison 2028-29

L’Inter Milan espère présenter le projet final en avril 2024. L’autorisation de construction devrait être obtenue un an et demi plus tard, et les travaux devraient débuter en 2026. Le stade devrait être prêt pour la saison 2028/2029. Ce nouveau stade est un projet ambitieux pour l’Inter Milan, qui souhaite disposer d’un écrin à la hauteur de son statut de club historique. Il devrait permettre au club de générer de nouveaux revenus et de renforcer son attractivité.

Il y a quelques jours, c’est l’AC Milan qui dévoilait les contours de son futur écrin, également prévu pour accueillir 70 000 spectateurs. Les deux clubs lombards partagent le même stade San Siro depuis des années, ils devraient donc finir par se séparer définitivement dans un futur proche.