Inter Milan: 5 M€ par an du sponsor majeur du PSG

Comme le PSG, l’Inter Milan va porter Qatar Airways à l’avant de ses maillots, mais ici sur ceux de l’entrainement et des avant-matchs.

L’Inter Milan a officialisé ce jeudi, un accord de partenariat avec la compagnie aérienne Qatar Airways. Celle-là même qui est le sponsor majeur du PSG en Ligue 1, présent à l’avant des maillots du club de la capitale, s’empare du même espace promotionnel sur un autre maillot de l’équipe italienne, moins visible étant celui de l’entraînement.

Qatar Airways nouveau sponsor maillot training et pré-match de l’Inter Milan

« Le logo de Qatar Airways sera désormais entièrement visible sur le devant du maillot d’entraînement et des maillots d’échauffement d’avant-match, dans toutes les compétitions, notamment la Serie A, la Coppa Italia, l’UEFA Champions League et la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025 », écrit l’Inter Milan dans son communiqué.

Un contrat signé sur trois ans à près de 5 millions d’euros annuels

Qatar Airways succède à la marque LeoVegas.news à l’avant des maillots training et pré-match. Selon la presse italienne, notamment CalcioeFinanza, le contrat signé entre la compagnie aérienne et le club lombard est pour une durée de trois ans et il devrait rapporter à l’Inter Milan près de 5 millions d’euros annuels contre 1,5 millions précédemment.