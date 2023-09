L’AC Milan dévoile les 1ers détails de son futur stade de 70 000 places

L’AC Milan travaille à la construction de son propre stade.

L’AC Milan a dévoilé ce mercredi les premiers détails de son futur stade, qui devrait être construit à San Donato Milanese, à quelques kilomètres du centre-ville. Il est prévu de construire un stade innovant, durable et multifonctionnel pouvant accueillir environ 70 000 spectateurs. Le projet vise à être l’un des stades les plus durables d’Italie et d’Europe, en obtenant la certification LEED Gold, en utilisant des solutions à haute efficacité énergétique, en générant de l’énergie renouvelable et en mettant en œuvre des systèmes de récupération d’eau.

Un stade de 70 000 places et toute une zone commerciale autour

En plus du stade, le projet prévoit d’accueillir le musée du club, une boutique AC Milan, les nouveaux sièges sociaux du club, un hôtel, un quartier de divertissement et un centre énergétique pour la production d’énergie durable. L’ensemble créerait une zone d’une grande valeur architecturale et urbanistique, avec une large gamme de services, d’événements et de programmes culturels au bénéfice de la communauté locale et au-delà.

« Depuis quatre ans, nous avons entrepris un chemin visant à doter notre club d’un stade parmi les meilleurs au monde, capable de nous conduire vers un avenir victorieux et durable, explique le président milanais Paolo Scaroni par communiqué. Ce que nous annonçons aujourd’hui représente une étape préliminaire dans l’évolution de ce parcours, mais c’est aussi un témoignage supplémentaire de l’engagement de notre propriété à assurer une croissance continue pour le Milan, sur et en dehors du terrain ».

L’AC Milan cherche à s’émanciper de son voisin l’Inter

Depuis 1925, l’AC Milan évolue dans l’enceinte appelée San Siro qu’elle partage avec son voisin et rival l’Inter Milan. Elle prend alors le nom de Giuseppe-Meazza. Ave ce futur écrin, les Rossoneri entendent se détacher une fois pour toute de cette filiation dont ils ne veulent plus.