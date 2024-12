OL. Un nouveau sponsor sur le maillot des Fenottes

Les joueuses de l’OL vont porter la marque Kleber sur leur maillot.

L’Olympique Lyonnais féminin renforce son écosystème de partenaires avec l’arrivée de Kleber, une marque en sous-division de l’équipementier pneumatique français, Michelin. Au cours des deux prochaines saisons, mes Fenottes arboreront désormais le logo Kleber sur tous leurs maillots. Tous, c’est-à-dire ceux portés aux entraînements plus ceux des matchs, à la fois en Arkema Première Ligue et en Ligue des Champions.

L’accord prévoit également une forte visibilité pour la marque tant au centre d’entraînement, le Groupama OL Training Center, que dans l’écrin fétiche du club, le Groupama Stadium. À travers cette association, Kleber vise à renforcer sa notoriété dans l’univers sportif, tout en mettant en avant ses produits.

Un partenariat sur des valeurs et une « confiance » communes

« L’arrivée de Kleber au sein de notre communauté de partenaires nous réjouit et confirme l’attractivité du sport féminin pour les marques. Portées par des valeurs communes d’exigence et de performance, nos équipes vont oeuvrer ensemble à la promotion du football féminin professionnel sur tous les terrains, et imaginer des synergies nouvelles afin d’atteindre nos objectifs respectifs de croissance et de réussite au plus haut niveau », observe par communiqué, le patron de la section féminine de l’OL, Vincent Ponsot.

« Ce partenariat avec l’OL Féminin réaffirme « la confiance » comme pilier central de notre stratégie de marque. Tout comme l’OL, la confiance nous guide saison après saison, match après match. Nous sommes ravis d’accompagner l’OL Féminin et sommes impatients des succès que notre collaboration apportera », poursuit la directrice marketing chez Kleber, Hélène Creskens. Cette collaboration a été initiée par l’entremise de l’agence Sportfive, partenaire de l’Olympique Lyonnais.